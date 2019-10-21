Скамейки в пруду: вандалы разгромили только что благоустроенный парк в Ярославле

Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля вечером в воскресенье, 20 октября. Здесь в парке 30-летия Победы, который благоустраивали в этом году по программе «Решаем вместе», вандалы закинули в пруд новые скамейки.



— Мы на прошлой неделе выезжали с инспекцией в парк, отмечали, что скамейки не закреплены. И вот результат. Правоохранительным органам надо поискать нарушителей. Это яркий пример того, когда мы благоустраиваем, власть делает всё возможное. С другой стороны такие акты получаем, — отметил на общегородском совещании в мэрии 21 октября председатель муниципалитета Артур Ефремов.

