Скамейки в пруду: вандалы разгромили только что благоустроенный парк в Ярославле

Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля вечером в воскресенье, 20 октября. Здесь в парке 30-летия Победы, который благоустраивали в этом году по программе «Решаем вместе», вандалы закинули в пруд новые скамейки.
— Мы на прошлой неделе выезжали с инспекцией в парк, отмечали, что скамейки не закреплены. И вот результат. Правоохранительным органам надо поискать нарушителей. Это яркий пример того, когда мы благоустраиваем, власть делает всё возможное. С другой стороны такие акты получаем, — отметил на общегородском совещании в мэрии 21 октября председатель муниципалитета Артур Ефремов.
— Инцидент произошел после девяти часов вечера. Видимо, это группа подростков. Там есть камеры, идет поиск вандалов, — сказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
— Вырвать можно всё, что даже закреплено. Надо посмотреть, в каких местах можно еще установить камеры, чтобы фиксировать такие нарушения, — прокомментировал мэр Владимир Волков.
Напомним, на прошлой неделе в парке 30-летия Победы сломали новый асфальт для укладки электропроводов. В мэрии объяснили такой порядок работ тем, что затянулись согласования на работу с электрическими сетями.