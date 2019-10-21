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Скамейки в пруду: вандалы разгромили только что благоустроенный парк в Ярославле

Полиция и власти ищут хулиганов, устроивших беспорядок в парке 30-летия Победы в Брагино

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В парке 30-летия Победы в Ярославле вандалы выкинули скамейки в пруд

В парке 30-летия Победы в Ярославле вандалы выкинули скамейки в пруд

Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля вечером в воскресенье, 20 октября. Здесь в парке 30-летия Победы, который благоустраивали в этом году по программе «Решаем вместе», вандалы закинули в пруд новые скамейки.

— Мы на прошлой неделе выезжали с инспекцией в парк, отмечали, что скамейки не закреплены. И вот результат. Правоохранительным органам надо поискать нарушителей. Это яркий пример того, когда мы благоустраиваем, власть делает всё возможное. С другой стороны такие акты получаем, — отметил на общегородском совещании в мэрии 21 октября председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Инцидент произошел после девяти часов вечера. Видимо, это группа подростков. Там есть камеры, идет поиск вандалов, — сказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов говорит, что лавки не были закреплены

Председатель муниципалитета Артур Ефремов говорит, что лавки не были закреплены

— Вырвать можно всё, что даже закреплено. Надо посмотреть, в каких местах можно еще установить камеры, чтобы фиксировать такие нарушения, — прокомментировал мэр Владимир Волков.

В поиске нарушителей могут помочь записи с камер видеонаблюдения

В поиске нарушителей могут помочь записи с камер видеонаблюдения

Напомним, на прошлой неделе в парке 30-летия Победы сломали новый асфальт для укладки электропроводов. В мэрии объяснили такой порядок работ тем, что затянулись согласования на работу с электрическими сетями.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Семен Семечкин
    21 окт 2019 в 12:06

    Ай-ай эти нехорошие вандалы и наши умные властьпридержащие. Предлагаю возле каждой скамейки поставить по круглосуточному посту, чтобы сразу после фиксации правонарушения произвести задержание вандалов с немедленной посадкой. Проверить не кидались ли при этом они стаканчиками, тогда сразу пожизненное. А вообще, у этой новости есть и свои плюсы. Наши власти - наконец-то узнали, что в городе есть вандалы. Браво.

    Евгений,
    21 окт 2019 в 11:27

    Это все потому, что скамейки не были освящены и на них не было логотипа ЕР

    гость
    21 окт 2019 в 11:19

    Интересно,что же такое в винные магазины завезли на эти выходные,что столько "веселых"новостей. Народ нехило погулял.