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Пожар в Ростове

«Ожоги и переломы»: появилась обновленная информация о пострадавших в пожаре в Ростове

Пациентов развезут по разных больницам

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Дом горел несколько часов

Дом горел несколько часов

Областной департамент здравоохранения выдал обновлённую информацию о пострадавших во время пожара в Ростове.

— В районной больнице находятся трое пострадавших. Двое из них в реанимации. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Один в травматологическом отделении ЦРБ. По характеру травм доминируют ожоги дыхательных путей, вывихи и переломы. В Ростов вызвана бригада ТЦМК из Ярославля. Один пациент будет перевезен в больницу скорой помощи им. Соловьева, — уточнили в пресс-службе департамента.

Сейчас на месте пожара работаю следователи, рядом развернут штаб для помощи пострадавшим. Вся информация о пожаре, в котором погибли 7 человек (в том числе дети) — в нашей онлайн-трансляции.

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