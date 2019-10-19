«Ожоги и переломы»: появилась обновленная информация о пострадавших в пожаре в Ростове

Областной департамент здравоохранения выдал обновлённую информацию о пострадавших во время пожара в Ростове.

— В районной больнице находятся трое пострадавших. Двое из них в реанимации. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Один в травматологическом отделении ЦРБ. По характеру травм доминируют ожоги дыхательных путей, вывихи и переломы. В Ростов вызвана бригада ТЦМК из Ярославля. Один пациент будет перевезен в больницу скорой помощи им. Соловьева, — уточнили в пресс-службе департамента.