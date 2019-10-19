Пожар в Ростове: следователи возбудили уголовное дело

Ярославские следователи возбудили уголовное дело сразу после пожара в Ростове Великом, где погибли шесть человек.

— Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Расследование взял под контроль руководитель регионального СК. Сейчас собирают все материалы и доказательства, чтобы определить причину пожара.

