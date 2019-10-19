Пожар в Ростове: следователи возбудили уголовное дело

Ярославские следователи возбудили уголовное дело сразу после пожара в Ростове Великом, где погибли шесть человек.
— Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Расследование взял под контроль руководитель регионального СК. Сейчас собирают все материалы и доказательства, чтобы определить причину пожара.
Пожар случился утром 19 октября на Ленинской, 13. Загорелся 8-квартирный дом. На месте до сих пор работают пожарные. Вся информация о погибших и пострадавших — в нашей онлайн-трансляции.