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Пожар в Ростове: следователи возбудили уголовное дело

Предварительно, во время ЧП в Ярославской области погибли пять детей

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Пламя охватило весь дом

Пламя охватило весь дом

Ярославские следователи возбудили уголовное дело сразу после пожара в Ростове Великом, где погибли шесть человек.

— Из них, предварительно, пятеро детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Расследование взял под контроль руководитель регионального СК. Сейчас собирают все материалы и доказательства, чтобы определить причину пожара.

Пожар случился утром 19 октября на Ленинской, 13. Загорелся 8-квартирный дом. На месте до сих пор работают пожарные. Вся информация о погибших и пострадавших — в нашей онлайн-трансляции.

Если вы стали свидетелем пожара, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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