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Пожар в Ростове

В страшном пожаре в Ростове погибли пять детей

Первые подробности ночного происшествия в Ярославской области

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На месте работали несколько пожарных расчетов

На месте работали несколько пожарных расчетов

Сегодня, 19 октября, под утро, страшный пожар случился в Ростове Великом Ярославской области.

На Ленинской улице загорелся дом № 13. В доме восемь квартир.

— Задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Ликвидация открытого горения — в 07:20. Выгорел дом на площади 600 квадратных метров, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

К несчастью, в огне погибли люди. Сейчас сообщают о пятерых погибших детях.

— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в доме. На место происшествия выехал Ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Всю информацию оперативно собираем в онлайн-трансляции.

Если вы стали свидетелем пожара, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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