В страшном пожаре в Ростове погибли пять детей

На месте работали несколько пожарных расчетов

Сегодня, 19 октября, под утро, страшный пожар случился в Ростове Великом Ярославской области.

На Ленинской улице загорелся дом № 13. В доме восемь квартир.

— Задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Ликвидация открытого горения — в 07:20. Выгорел дом на площади 600 квадратных метров, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

К несчастью, в огне погибли люди. Сейчас сообщают о пятерых погибших детях.

— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту пожара в доме. На место происшествия выехал Ростовский межрайонный прокурор Владимир Пеньков. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.