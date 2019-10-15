«Она не просто загорелась»: в Ярославской области у тележурналистки сожгли машину

Машина была не на ходу и стояла долгое время на обочине

В городе Данилове Ярославской области подожгли машину известной журналистки Марины Борбат. Как рассказала сама редактор местного телеканала, это произошло в ночь с воскресенья на понедельник.



Огонь уничтожил почти все, оставив лишь корпус авто. Журналистка считает, что это не было пожаром.



— Я не думаю, что она просто загорелась, — рассказывает Марина, — машина была не на ходу. Стояла она на обочине уже долгое время, аккумулятор разряжен. Думаю, это поджог.



У Марины Борбат, главного редактора телекомпании «ДИА-ТВ», есть даже теории о том, кто мог так поступить.

