«Она не просто загорелась»: в Ярославской области у тележурналистки сожгли машину

В городе Данилове Ярославской области подожгли машину известной журналистки Марины Борбат. Как рассказала сама редактор местного телеканала, это произошло в ночь с воскресенья на понедельник.
Огонь уничтожил почти все, оставив лишь корпус авто. Журналистка считает, что это не было пожаром.
— Я не думаю, что она просто загорелась, — рассказывает Марина, — машина была не на ходу. Стояла она на обочине уже долгое время, аккумулятор разряжен. Думаю, это поджог.
У Марины Борбат, главного редактора телекомпании «ДИА-ТВ», есть даже теории о том, кто мог так поступить.
— Пару лет назад был один мужчина, который угрожал мне, — рассказывает журналистка, — правда, он сейчас находится в тюрьме. Срок наказания у него заканчивается в конце ноября, но это точно не случайно. Мне даже как-то в РОВД предсказывали, что лишусь машины в октябре.
Отметим, что мужчина в те годы держал в страхе весь город. За ним числились и поджоги, и угрозы, и автоподставы, однако отбывает наказание сейчас он за стрельбу в ЦРБ.
— Несмотря на то, что в тюрьме он за другие преступления, он мне угрожал: «Моя любая машина стоит больше, чем твоя жизнь», — вспоминает Марина.
Эти слова, судя по всему, так напугали Марину Борбат, что она процитировала их спустя несколько лет.
— Мы не сомневаемся, что данное происшествие не случайное событие. Мы полагаем, что факт поджога непосредственно связан с исполнением Мариной Павловной своих профессиональных, журналистских обязанностей, — пишет в Facebook председатель ярославского отделения «Общероссийского народного фронта» Игорь Ямщиков.
Также Ямщиков сообщил, что региональное отделение ОНФ обратилось в полицию с просьбой провести самое тщательное расследование факта поджога.
Недавно в Брагино взорвалась ещё одна машина. Там люди тоже утверждают, что это была чья-то месть.