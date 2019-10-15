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«Она не просто загорелась»: в Ярославской области у тележурналистки сожгли машину

От автомобиля остался лишь прогоревший обугленный корпус

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Машина была не на ходу и стояла долгое время на обочине

Машина была не на ходу и стояла долгое время на обочине

В городе Данилове Ярославской области подожгли машину известной журналистки Марины Борбат. Как рассказала сама редактор местного телеканала, это произошло в ночь с воскресенья на понедельник.

Огонь уничтожил почти все, оставив лишь корпус авто. Журналистка считает, что это не было пожаром.

— Я не думаю, что она просто загорелась, — рассказывает Марина, — машина была не на ходу. Стояла она на обочине уже долгое время, аккумулятор разряжен. Думаю, это поджог.

У Марины Борбат, главного редактора телекомпании «ДИА-ТВ», есть даже теории о том, кто мог так поступить.

— Пару лет назад был один мужчина, который угрожал мне, — рассказывает журналистка, — правда, он сейчас находится в тюрьме. Срок наказания у него заканчивается в конце ноября, но это точно не случайно. Мне даже как-то в РОВД предсказывали, что лишусь машины в октябре.

Отметим, что мужчина в те годы держал в страхе весь город. За ним числились и поджоги, и угрозы, и автоподставы, однако отбывает наказание сейчас он за стрельбу в ЦРБ.

— Несмотря на то, что в тюрьме он за другие преступления, он мне угрожал: «Моя любая машина стоит больше, чем твоя жизнь», — вспоминает Марина.

Эти слова, судя по всему, так напугали Марину Борбат, что она процитировала их спустя несколько лет.

— Мы не сомневаемся, что данное происшествие не случайное событие. Мы полагаем, что факт поджога непосредственно связан с исполнением Мариной Павловной своих профессиональных, журналистских обязанностей, — пишет в Facebook председатель ярославского отделения «Общероссийского народного фронта» Игорь Ямщиков.

Также Ямщиков сообщил, что региональное отделение ОНФ обратилось в полицию с просьбой провести самое тщательное расследование факта поджога.

Недавно в Брагино взорвалась ещё одна машина. Там люди тоже утверждают, что это была чья-то месть

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Серж
    15 окт 2019 в 19:26

    Известные на таких ведрах не ездят

    Потерявшийся Дед
    15 окт 2019 в 19:01

    Трамваи лютуют.

    Гость
    15 окт 2019 в 18:52

    Муж не причем.Знаю и ее и мужа.Все так,как она говорит.