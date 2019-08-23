«Машина взорвалась»: сегодня ночью в Брагино сгорел автомобиль

Машина стояла на газоне
Фото: Андрей Воробьев / Жесть Ярославль
Сегодня ночью в «Яблоневом посаде» сгорела машина. Очевидцы говорят, что она взорвалась. Кроме того, пострадали два рядом стоящих автомобиля.
Машина была припаркована на газоне. Поэтому многие сразу же подумали, что это была чья-то месть за неправильную парковку.
— Аплодирую стоя поджигателям, ибо нечего на «зелёнке» стоять, — написал в соцсетях Данил Плисов.
В управлении МЧС по Ярославской области пока говорят аккуратно: в 01:53 23 августа произошло возгорание автомобиля. Пожар потушили за 17 минут. Пострадавших нет.