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«Машина взорвалась»: сегодня ночью в Брагино сгорел автомобиль

Ярославцы считают, что это чья-то месть

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Машина стояла на газоне

Фото: Андрей Воробьев / Жесть Ярославль

Сегодня ночью в «Яблоневом посаде» сгорела машина. Очевидцы говорят, что она взорвалась. Кроме того, пострадали два рядом стоящих автомобиля.

Машина была припаркована на газоне. Поэтому многие сразу же подумали, что это была чья-то месть за неправильную парковку.

— Аплодирую стоя поджигателям, ибо нечего на «зелёнке» стоять, — написал в соцсетях Данил Плисов.

Машина загорелась ночью

Машина загорелась ночью

В управлении МЧС по Ярославской области пока говорят аккуратно: в 01:53 23 августа произошло возгорание автомобиля. Пожар потушили за 17 минут. Пострадавших нет.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    23 авг 2019 в 12:22

    Раньше жил в этом доме. Там катастрофически не хватает парковочных мест. Стоянка с торца дома как на фото - норма для этого двора. За домом тоже раньше была "зеленка", которую потом отсыпали для увеличения парковочных мест.