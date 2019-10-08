В Ярославле автобус зажал в дверях ребёнка и поехал

Водитель не заметил зажатого в дверях мальчика и поехал

Шестилетний мальчик пострадал в общественном транспорте. Происшествие случилось около шести часов вечера в понедельник, 7 октября. На улице Угличская, когда ребёнок заходил в автобус, его ногу защемило дверью. Водитель не заметил зажатого в дверях мальчика и поехал.



Сейчас в происшествии разбирается полиция.



— 24-летний водитель автобуса ПАЗ не убедился в безопасности и начал движение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мальчик пострадал и нуждается в амбулаторном лечении.

