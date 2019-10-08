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Происшествия

В Ярославле автобус зажал в дверях ребёнка и поехал

Шестилетний мальчик получил травмы

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Водитель не заметил зажатого в дверях мальчика и поехал

Водитель не заметил зажатого в дверях мальчика и поехал

Шестилетний мальчик пострадал в общественном транспорте. Происшествие случилось около шести часов вечера в понедельник, 7 октября. На улице Угличская, когда ребёнок заходил в автобус, его ногу защемило дверью. Водитель не заметил зажатого в дверях мальчика и поехал.

Сейчас в происшествии разбирается полиция.

— 24-летний водитель автобуса ПАЗ не убедился в безопасности и начал движение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мальчик пострадал и нуждается в амбулаторном лечении.

Прошлой осенью маршрутка несколько метров протащила по дороге женщину с зажатой в дверях рукой. В январе пассажирку увезли на скорой после того, как её зажало дверями автобуса.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    8 окт 2019 в 23:11

    Лишь бы не раздули, как с той девочкой на эскалаторе.

    8 окт 2019 в 21:38

    На фотке дядя гораздо старше 24 лет.

    Плотник Сергий
    8 окт 2019 в 21:28

    И что за новость? меня в 90-е за гармошкой две остановки тащило, выжил. Много кого так таскали. Просто тогда интернета не было. А сейчас, что? Обыденное дело в новость толкают...