Водитель уверял, что не заметил женщину

Куда-то спешил водитель маршрутки № 85. 66-летняя женщина не успела выйти из салона, когда в транспорте захлопнулись двери, и маршрутка тронулась с остановки на улице Советской. Происшествие случилось днём 27 октября.



— Дверью моей маме зажало руку, — рассказала Татьяна Миронова. — Маршрутка проволокла ее около десяти метров. После этого водитель попытался уехать.



Женщина получила травмы.



— У неё травмы плечевого сустава и колена, — рассказала Татьяна. — В субботу в Соловьевской больнице ей сделали операцию по возврату сустава в паз руки.



На место вызвали сотрудников ГИБДД. По словам дочери пострадавшей женщины, водитель уверял, что попросту не заметил выходившую пассажирку.



— На 42-летнего водителя маршрутки возбуждено дело об административном правонарушении по статье «нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Проводится административное расследование.



Зимой в центре города пазик зажал в дверях ногу пассажирки и поехал, потащив женщину за собой.

