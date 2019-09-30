«Что будет с мамой, если со мной что случится?»: под поездом погибла 20-летняя девушка. Подробности

Завтра Ксению похоронят Фото: Ксения Волгина / Vk.com

20-летняя Ксения Волгина совсем недавно окончила Ярославский железнодорожный колледж и работала проводницей. По жуткому стечению обстоятельств вчера Ксения погибла после того, как попала под поезд. Трагедия произошла около 05:50 утра. Сразу после того, как новость о происшествии попала в соцсети, пользователи интернета стали писать свои догадки: выходной день, ранее утро — значит, шла из клуба и была нетрезвая. Однако друзья девушки эту версию сразу же опровергают: Ксения шла на работу. — Она работала в отделении РЖД, которое находится в Ярославле. На электричках ездить неудобно, поэтому все мои знакомые проводники ездят на попутке. Нужно перейти пути и дойти до светофора, через тоннель или вокзал получается огромный круг, и все ходят именно в том месте, — рассказывает одноклассница Ксении Виктория.

Ксения работала проводницей Фото: Ксения Волгина / Vk.com

Виктория говорит: в личных вещах её подруги не было наушников. А это значит, что Ксения не слушала музыку, когда шла по путям. Официальная информация от правоохранительных органов на данный момент такая: девушка шла по путям и не реагировала на сигналы машиниста. Если она была без наушников, то как же не услышала гудки поезда? — Я очень удивлена, как она не услышала и почему не предприняла попыток отбежать? У Ксении был молодой человек. Насколько я знаю, они не ругались. И вообще, она была в нормальном эмоциональном состоянии перед смертью. Все родные уверены, что это случайность, — говорит Виктория. Как говорят друзья погибшей девушки, она очень переживала за свою маму. Ксения ухаживала за ней и помогала с деньгами. У мамы Ксении проблемы со здоровьем, и на данный момент она очень плохо ходит. — Она очень волновалась за мать и неоднократно говорила своей подруге: «Если со мной что случится, что будет с мамой? Я же у неё одна», — рассказывает Виктория.



У Ксении был молодой человек Фото: Ксения Волгина / Vk.com

После того как новость о гибели девушки попала в интернет, её страничку в соцсетях отыскали хейтеры. Они уже вторые сутки пишут на её стене гадости и циничные высказывания о её смерти. Друзья уже пробовали жаловаться на это администрации «ВКонтакте», но пока ничего не поменялось.