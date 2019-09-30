Шла по путям и не реагировала на сигналы: в Ярославской области под поездом погибла девушка

В Ярославской области 20-летняя девушка погибла под поездом.

ЧП произошло 29 сентября около 05:50 в районе железнодорожной станции Семибратово. Девушка шла по железнодорожным путям и не реагировала на сигналы, подаваемые машинистом.

— К сожалению, от полученных травм девушка, жительница Семибратово, скончалась. Мы хотим напомнить, что поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно. Даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдёт около километра, — сказали в пресс-службе северного управления МВД на транспорте.