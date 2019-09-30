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Происшествия

Шла по путям и не реагировала на сигналы: в Ярославской области под поездом погибла девушка

Трагедия произошла в Семибратово

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Машинист подавал сигналы, но девушка не реагировала

Машинист подавал сигналы, но девушка не реагировала

В Ярославской области 20-летняя девушка погибла под поездом.

ЧП произошло 29 сентября около 05:50 в районе железнодорожной станции Семибратово. Девушка шла по железнодорожным путям и не реагировала на сигналы, подаваемые машинистом.

— К сожалению, от полученных травм девушка, жительница Семибратово, скончалась. Мы хотим напомнить, что поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно. Даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдёт около километра, — сказали в пресс-службе северного управления МВД на транспорте.

Был ли это несчастный случай или нет, сейчас выясняют правоохранители.

Позже стали известы подробности трагедии. Что рассказали друзья девушки.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    30 сен 2019 в 17:38

    В ряде случаев машинист и вовсе не будет тормозить т.к если состав пассажирский то от торможения может пострадать намного больше людей. Или если взрывчатые вещества, то может от резкого торможения произойти сход вагонов и взрыв.

    Помните, вес 1 состава (в среднем при 40 вагонах) составляет от 1500 тонн! Какие бы тормоза не были, минимум 500 метров при скорости 20 км/час.