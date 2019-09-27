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«Человека зажало»: в Ярославле легковушка заехала под большегруз

Водитель оказался в ловушке

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Большегруз перегородил сразу две полосы движения

Большегруз перегородил сразу две полосы движения

Около часа в районе Парижской коммуны случилось ДТП. Легковушка Lifan угодила под фуру. Очевидцы аварии сообщают, что водитель оказался в ловушке. 

— Человека зажало, — написал проезжающий мимо Андрей Сажин.

— Парень лежал в сознании с разбитой головой, — написал очевидец Денис Червяков.

Ярославцы бросились на помощь

Ярославцы бросились на помощь

Также очевидцы сообщают, что водитель жив. Мы пытаемся связаться с ГИБДД для уточнения подробной информации. Скорее всего, фура поворачивала на главную дорогу. В это время по ней ехала серебристая легковушка. Водитель иномарки не успел вовремя затормозить.

Похожее ДТП произошло пару дней назад. Тогда на Московском проспекте пазик перегородил дорогу всем машинам. Образовалась пробка.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    27 сен 2019 в 13:51

    Минут 20 проезжалась мимо этой аварии. Жуткое зрелище. Шансов выжить в такой аварии мало. Удар пришёлся на переднюю часть машины. Скорой нет, мчс тоже. Одни гаишники.