«Человека зажало»: в Ярославле легковушка заехала под большегруз

Около часа в районе Парижской коммуны случилось ДТП. Легковушка Lifan угодила под фуру. Очевидцы аварии сообщают, что водитель оказался в ловушке.

Также очевидцы сообщают, что водитель жив. Мы пытаемся связаться с ГИБДД для уточнения подробной информации. Скорее всего, фура поворачивала на главную дорогу. В это время по ней ехала серебристая легковушка. Водитель иномарки не успел вовремя затормозить.

