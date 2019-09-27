«Человека зажало»: в Ярославле легковушка заехала под большегруз

Около часа в районе Парижской коммуны случилось ДТП. Легковушка Lifan угодила под фуру. Очевидцы аварии сообщают, что водитель оказался в ловушке.
— Человека зажало, — написал проезжающий мимо Андрей Сажин.
— Парень лежал в сознании с разбитой головой, — написал очевидец Денис Червяков.
Также очевидцы сообщают, что водитель жив. Мы пытаемся связаться с ГИБДД для уточнения подробной информации. Скорее всего, фура поворачивала на главную дорогу. В это время по ней ехала серебристая легковушка. Водитель иномарки не успел вовремя затормозить.
Похожее ДТП произошло пару дней назад. Тогда на Московском проспекте пазик перегородил дорогу всем машинам. Образовалась пробка.