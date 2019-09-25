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Пазик развернуло поперек дороги: появилось видео дерзкого ДТП на Московском проспекте

Подробности аварии в Ярославле

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Образовалась пробка

Образовалась пробка

Вчера днём на Московском проспекте легковушка подрезала маршрутку. Это случилось недалеко от Московского вокзала. На видео видно, как седан поворачивает на проспект с Суздальского шоссе. Водитель хотел проскочить, но не рассчитал дистанцию. Маршрутчику пришлось нажать на тормоз. Автобус развернуло поперек дороги.

— Не пазик летел, а женщина с Суздальского выехала на Московский во второй ряд, несмотря по сторонам, — говорит очевидец Андрей Сажин.

В этом месте часто происходят ДТП. В декабре там разбилось BMW. Водитель погиб на месте.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Иван
    25 сен 2019 в 10:10

    Я - женщина, мне должны!