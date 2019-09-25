Пазик развернуло поперек дороги: появилось видео дерзкого ДТП на Московском проспекте

Вчера днём на Московском проспекте легковушка подрезала маршрутку. Это случилось недалеко от Московского вокзала. На видео видно, как седан поворачивает на проспект с Суздальского шоссе. Водитель хотел проскочить, но не рассчитал дистанцию. Маршрутчику пришлось нажать на тормоз. Автобус развернуло поперек дороги.



— Не пазик летел, а женщина с Суздальского выехала на Московский во второй ряд, несмотря по сторонам, — говорит очевидец Андрей Сажин.