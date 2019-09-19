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Происшествия

Тушили шесть человек: в Рыбинске на светофоре сгорела легковушка

Фотографии и видео с места происшествия

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Происшествие случилось в 17:34

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Вчера вечером в Рыбинске загорелась легковушка. «Рено-Логан» ехал по проспекту 50 лет Октября. Внезапно на светофоре у дома № 60 легковушка начала дымиться. За считаные секунды пламя охватило автомобиль. Водитель успел выскочить на улицу. Прибывшие на место происшествия пожарные за пару минут потушили автомобиль. Но спасти «Рено» так и не удалось: автомобиль полностью уничтожен.

Дым был виден издалека&nbsp;

Дым был виден издалека 

А в комментариях в соцсетях автолюбители размышляют, что могло стать причиной возгорания.

— Стартер от выпускного коллектора прогорел и на массу замкнул, топливная рампа течь дала и тоже на выпускной коллектор, да миллион причин, к сожалению. Печально, что когда вспыхнет подкапотка, часто тросик или замок моментально сгорает, и уже не открыть капот, чтоб потушить или клеммы скинуть, — написал Велиал Баранов.

Шесть сотрудников МЧС выехали на пожар

Шесть сотрудников МЧС выехали на пожар

Фото: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

К счастью, такие происшествия случаются без жертв. Год назад в Рыбинске произошло страшное ДТП. Машина врезалась в столб и загорелась. Супруги не успели выбраться из салона и сгорели заживо

Пару месяцев назад в Рыбинске дотла сгорел автомобиль. Он принадлежал коллектору.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    den
    19 сен 2019 в 12:57

    рено-лохан..