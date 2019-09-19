Тушили шесть человек: в Рыбинске на светофоре сгорела легковушка

Вчера вечером в Рыбинске загорелась легковушка. «Рено-Логан» ехал по проспекту 50 лет Октября. Внезапно на светофоре у дома № 60 легковушка начала дымиться. За считаные секунды пламя охватило автомобиль. Водитель успел выскочить на улицу. Прибывшие на место происшествия пожарные за пару минут потушили автомобиль. Но спасти «Рено» так и не удалось: автомобиль полностью уничтожен.

— Стартер от выпускного коллектора прогорел и на массу замкнул, топливная рампа течь дала и тоже на выпускной коллектор, да миллион причин, к сожалению. Печально, что когда вспыхнет подкапотка, часто тросик или замок моментально сгорает, и уже не открыть капот, чтоб потушить или клеммы скинуть, — написал Велиал Баранов.

А в комментариях в соцсетях автолюбители размышляют, что могло стать причиной возгорания.

К счастью, такие происшествия случаются без жертв. Год назад в Рыбинске произошло страшное ДТП. Машина врезалась в столб и загорелась. Супруги не успели выбраться из салона и сгорели заживо.



Пару месяцев назад в Рыбинске дотла сгорел автомобиль. Он принадлежал коллектору.