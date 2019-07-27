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Происшествия

Ночью в Ярославской области у коллектора сгорела машина

Автомобиль был припаркован у дома

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От машины почти ничего не осталось

Фото: из архива ГУ МЧС по ЯО

В Рыбинске на проспекте Революции, 52 в ночь на 26 июля сгорел припаркованный у дома автомобиль ВАЗ-2111. От машины практически ничего не осталось.

Пока причины возгорания устанавливают, но уже сейчас известна одна интересная деталь.

— Машина принадлежала коллектору из местного коллекторского бюро, — сообщил источник 76.RU.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что хозяин машины написал заявление в полицию. Сейчас выясняется, имеет ли это происшествие отношение к сфере деятельности мужчины.

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КОММЕНТАРИИ (4)

27 июл 2019 в 09:49

Коллектор это те бандиты которые жестоко отнимают банковские долги С людей?Это те которые портят имущество ,запугивая и применяют физическую силу к людям?Да?

dos
27 июл 2019 в 09:23

поделом, нормальные люди там не работают

Гость
27 июл 2019 в 09:14

За что боролись...