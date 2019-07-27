Ночью в Ярославской области у коллектора сгорела машина

В Рыбинске на проспекте Революции, 52 в ночь на 26 июля сгорел припаркованный у дома автомобиль ВАЗ-2111. От машины практически ничего не осталось.



Пока причины возгорания устанавливают, но уже сейчас известна одна интересная деталь.



— Машина принадлежала коллектору из местного коллекторского бюро, — сообщил источник 76.RU.



В пресс-службе областного УМВД сообщили, что хозяин машины написал заявление в полицию. Сейчас выясняется, имеет ли это происшествие отношение к сфере деятельности мужчины.

