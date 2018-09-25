У супругов остались две дочки

Стали известны подробности громкого ДТП в Рыбинске, в котором заживо сгорела молодая супружеская пара. Как бы ни было жаль водителя и его жену, остаётся признать только одно: они сами виноваты в своей гибели. Нам стали известны результаты экспертизы на состояние алкогольного опьянения у водителя.



— Экспертиза была готова за сутки. В крови водителя обнаружено 3,2 промилле, — рассказали нам в следственном отделе МУВД Рыбинска.



0,5–1,5 промилле свидетельствует о наступлении легкого опьянения;

1,5–2 промилле влекут за собой среднюю тяжесть опьянения;

концентрация этилового спирта в крови человека, составляющая 2–3 промилле, влечёт за собой сильнейшее опьянение;

Напомним, авария произошла 23 сентября ночью на проспекте Революции, 38. В машине, которая на скорости врезалась в столб и моментально загорелась, находилась супружеская пара Дмитрий и Юлия Береговые. Муж и жена скончались на месте, оставив сиротами двух маленьких дочек.