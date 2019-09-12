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В Ярославле экскаватор столкнулся с автомобилем и проломил забор

Фото с места ДТП

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Нечасто такое ДТП увидишь

Фото: Ярославль LIVE

Сегодня в час пик в Ярославле случилось необычное ДТП. На Московском проспекте столкнулись экскаватор и легковушка. Из-за попытки совершить маневр и уйти от столкновения экскаватор развернуло — ковшом он проломил забор у дороги.

— В легковушке сидела девушка, — говорят очевидцы аварии.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, но на проспекте на некоторое время образовалась пробка.

Если момент аварии попал на ваш видеорегистратор, свяжитесь с редакцией! По телефону (WhatsApp) 8 910 662–17–73 или в личке во «Вконтакте».

ДТП случилось в вечерний час пик

ДТП случилось в вечерний час пик

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    12 сен 2019 в 19:27

    Тракторы совсем обнаглели,обгоняют,подрезают,дистанцию не соблюдают.