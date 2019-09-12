Такси разворотило и вынесло на обочину: Октябрьский мост встал из-за двух ДТП

Машина такси сильно повреждена
Фото: Антон Иванов, Дороги Ярославля / Facebook.com
После девяти часов утра в Ярославле не рассасываются пробки на улице Победы, стоят Октябрьская площадь и мост в сторону Заволжского района. Причиной стали сразу два ДТП у моста, одно из которых серьёзное — разбилась машина такси.
На спуске моста в сторону Заволжского района на тротуар вынесло легковушку с разбитым задом, рядом на «аварийке» стоит маршрутка. Машина такси чудом остановилась у самого столба, не врезавшись в него.
ДТП случилось 08:45.
— Инспектора сейчас на месте, оформляют аварию. Подробности будут позже, — ответили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Накануне в Ярославле случилось ДТП с тремя пострадавшими у Добрынинского путепровода.