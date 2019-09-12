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Такси разворотило и вынесло на обочину: Октябрьский мост встал из-за двух ДТП

Первые подробности аварий в Ярославле

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Машина такси сильно повреждена 

Фото: Антон Иванов, Дороги Ярославля / Facebook.com

После девяти часов утра в Ярославле не рассасываются пробки на улице Победы, стоят Октябрьская площадь и мост в сторону Заволжского района. Причиной стали сразу два ДТП у моста, одно из которых серьёзное — разбилась машина такси. 

На спуске моста в сторону Заволжского района на тротуар вынесло легковушку с разбитым задом, рядом на «аварийке» стоит маршрутка. Машина такси чудом остановилась у самого столба, не врезавшись в него. 

ДТП случилось 08:45.

— Инспектора сейчас на месте, оформляют аварию. Подробности будут позже, — ответили в управлении ГИБДД по Ярославской области. 

Накануне в Ярославле случилось ДТП с тремя пострадавшими у Добрынинского путепровода.

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ДТП такси и маршрутка

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