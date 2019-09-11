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Происшествия

«Троих увезли в больницу»: очевидцы и полицейские сообщили подробности страшной аварии в Ярославле

Стали известны первые подробности ДТП у Добрынинского путепровода

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«Нива» оказалась на обочине, вся разбитая

Фото: Алексеюшка, Yarportal.Ru

Сегодня около 15:30 в Ярославле на подъезде к Добрынинскому путепроводу произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что картина на месте происшествия была страшная.

— Одна «Нива» на обочине, вся разбитая, что-то второе напротив в кустах, — пишет пользователь Yarportal.Ru под ником Алексеюшка. — Труп посередине дороги лежал, его объезжали.

Однако официальных данных о погибших в ДТП нет. В оперативной сводке сообщается лишь о серьёзных травмах у людей, попавших в аварию.

— По предварительной информации, с места ДТП были госпитализированы три человека, — сообщила начальник отдела информации управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — На данный момент информации о погибших нет.

Ещё один человек пострадал сегодня утром в другом ДТП, которое произошло под Рыбинском. Там лоб в лоб столкнулись иномарка и мотоцикл.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Слава
    11 сен 2019 в 18:20

    Ограничьте скорость в городе 30-40, этим вы спасете много жизней.

    Карина
    11 сен 2019 в 18:08

    Там постоянно аварии,светофоров нет,никто никого не пропускает,вот эти все аварии начались как закрыли мост!