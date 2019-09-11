«Троих увезли в больницу»: очевидцы и полицейские сообщили подробности страшной аварии в Ярославле

Сегодня около 15:30 в Ярославле на подъезде к Добрынинскому путепроводу произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что картина на месте происшествия была страшная.



— Одна «Нива» на обочине, вся разбитая, что-то второе напротив в кустах, — пишет пользователь Yarportal.Ru под ником Алексеюшка. — Труп посередине дороги лежал, его объезжали.



Однако официальных данных о погибших в ДТП нет. В оперативной сводке сообщается лишь о серьёзных травмах у людей, попавших в аварию.



— По предварительной информации, с места ДТП были госпитализированы три человека, — сообщила начальник отдела информации управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — На данный момент информации о погибших нет.

