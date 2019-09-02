Обрушение на стройке онкобольницы: обвалилось перекрытие между этажей

В Ярославле на стройке нового 12-этажного корпуса онкобольницы случилось ЧП — обвалилось перекрытие между этажами. В редакцию 76.RU прислали кадры, на которых видно, как сетка с цементированным покрытием пошла волнами и просела, потянув за собой другие элементы.

— Опалубку так сделали. А там уже цепная реакция пошла. Ох, и будет же кому-то втык, — комментируют ярославцы, снимавшие происшествие на стройке.