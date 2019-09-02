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Обрушение на стройке онкобольницы: обвалилось перекрытие между этажей

Видео с места ЧП в Ярославле

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Видео с просевшим перекрытием в редакцию прислали читатели 

Фото: читатель 76.RU 

В Ярославле на стройке нового 12-этажного корпуса онкобольницы случилось ЧП — обвалилось перекрытие между этажами. В редакцию 76.RU прислали кадры, на которых видно, как сетка с цементированным покрытием пошла волнами и просела, потянув за собой другие элементы. 

— Опалубку так сделали. А там уже цепная реакция пошла. Ох, и будет же кому-то втык, — комментируют ярославцы, снимавшие происшествие на стройке. 

Сейчас на месте собрали экстренное совещание, неудачное перекрытие демонтируют. В департаменте строительства Ярославской области обещают прокомментировать ситуацию сразу после совещания. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из рабочих при обрушении. 

Напомним, новый корпус онкобольницы на 12 этажей в Ярославле планируют построить уже в 2020 году. В этом году на стройку заложено 300 миллионов рублей из федерации и ещё 122 миллиона из бюджета Ярославской области. 

Новый корпус будет почти в два раза больше существующего. Площадь — более 20 тысяч квадратных метров, надземными будут десять этажей. Предусмотрено несколько отделений и 12 операционных. Мощность — 266 мест. Планируется, что работать новая больница будет круглосуточно. 

Схема по этажам&nbsp;

Схема по этажам 

Недавно на стройку приезжала министр здравоохранения Вероника Скворцова, ей устроили обзорную программу. В день её приезда произошёл скандал: министра пытались встретить активисты от партии КПРФ с плакатами «Оптимизация = захоронение медицины», но у людей воровали плакаты. 

Позже компания-подрядчик объяснила, почему обрушилось перекрытие

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    кооператив озеро
    2 сен 2019 в 18:55

    это при закладке которого был министр здравоохранения рф, губернатор, мэр, депутаты и помощники?

    Гость
    2 сен 2019 в 17:53

    наверняка это пиндосы наслали карму. может миронову позвать колдуна?

    Гость
    2 сен 2019 в 17:46

    наверняка какой то единорос хороший (жирный) откат взял, если на первом этапе строительства все развалилось.