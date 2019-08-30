«Бедный собакен»: реакция соцсетей на нападение пса на девочку

Весь Ярославль обсуждает инцидент, который произошёл с двухлетней девочкой. На малышку набросилась собака и вцепилась прямо в голову. Ребёнку наложили семь швов. До 30 сентября девочке будут делать уколы от бешенства. Мы пообщались и с мамой малышки, и с хозяйкой собаки. И каждая сторона обвиняет другую. Наши читатели также разделились на два лагеря. Мы собрали самые эмоциональные комментарии. — Ну где там собачники, которые кричали, что собаки сами не бросаются? Как теперь насчёт намордников и выгула в спецместах? — пишут на сайте 76.RU.

— Ценность человека ниже, чем ценность собаки... Ни собака, ни малыш не виноваты, но ребёнок сильно пострадал! А мог ещё кто-то пострадать. Собака до сих пор на свободе, а её надо усыплять, раз она людей грызёт! И да, я за безопасность в городе для человека нежели для собачки, что бегает одна. И не дай бог кто-то ее дёрнет. Закон есть закон, нарушил закон хозяин собаки, а не мать ребенка, — считает Анна Миронова. — Нормальная реакция собаки на данные действия посторонних людей. На то они и мамы, чтобы следить за действиями своего ребенка. Зачем позволять дергать собаку за хвост? — пишет в нашей группе во «ВКонтакте» Ирина Нуждина. — Бедный собакен. Мать к ответственности за то, что за ребенком не смотрит, и за то, что не научила обращению с животными. Нарожают и считают, что им все должны и что все поступки их деточек вытерпят, — возмущается Светлана Давыдова. — Ребенку два года! Хотела поиграться, и это абсолютно нормально! А то, что по улицам бегают беспризорные собаки и те, кто с хозяином, бывают без намордника, вот это ненормально! И вообще, жизнь человеческая бесценна, поэтому надо ее беречь, — пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Александр Фиников.

— Знаете, виноваты обе стороны! Родители виноваты в том, что не объясняли ребенку, что собак посторонних вообще трогать нельзя! Хозяин спаниеля не прав в том, что отпустил собачку без поводка и намордника на прогулку, — считает Фаина Попова. — Виноваты две стороны. Мать виновата, что недосмотрела или позволила трогать чужое животное. Хозяин виноват, что собака на свободном выгуле. Сто раз писано, что это опасно не только для окружающих, но и для самого животного. Бедолагу-собаку обвинят во всех грехах, хотя это была самооборона, — пишет Алёна Куликова.