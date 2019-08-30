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Пёс набросился на ребёнка
Обзор

«Бедный собакен»: реакция соцсетей на нападение пса на девочку

Дикую историю обсуждает весь Ярославль

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Многие пожалели собаку и посчитали, что она не виновата

Фото: Елена Вахрушева

Весь Ярославль обсуждает инцидент, который произошёл с двухлетней девочкой. На малышку набросилась собака и вцепилась прямо в голову. Ребёнку наложили семь швов. До 30 сентября девочке будут делать уколы от бешенства. Мы пообщались и с мамой малышки, и с хозяйкой собаки. И каждая сторона обвиняет другую.

Наши читатели также разделились на два лагеря. Мы собрали самые эмоциональные комментарии.

— Ну где там собачники, которые кричали, что собаки сами не бросаются? Как теперь насчёт намордников и выгула в спецместах? — пишут на сайте 76.RU.

— Ценность человека ниже, чем ценность собаки... Ни собака, ни малыш не виноваты, но ребёнок сильно пострадал! А мог ещё кто-то пострадать. Собака до сих пор на свободе, а её надо усыплять, раз она людей грызёт! И да, я за безопасность в городе для человека нежели для собачки, что бегает одна. И не дай бог кто-то ее дёрнет. Закон есть закон, нарушил закон хозяин собаки, а не мать ребенка, — считает Анна Миронова.

— Нормальная реакция собаки на данные действия посторонних людей. На то они и мамы, чтобы следить за действиями своего ребенка. Зачем позволять дергать собаку за хвост? — пишет в нашей группе во «ВКонтакте» Ирина Нуждина.

— Бедный собакен. Мать к ответственности за то, что за ребенком не смотрит, и за то, что не научила обращению с животными. Нарожают и считают, что им все должны и что все поступки их деточек вытерпят, — возмущается Светлана Давыдова.

— Ребенку два года! Хотела поиграться, и это абсолютно нормально! А то, что по улицам бегают беспризорные собаки и те, кто с хозяином, бывают без намордника, вот это ненормально! И вообще, жизнь человеческая бесценна, поэтому надо ее беречь, — пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Александр Фиников.

— Знаете, виноваты обе стороны! Родители виноваты в том, что не объясняли ребенку, что собак посторонних вообще трогать нельзя! Хозяин спаниеля не прав в том, что отпустил собачку без поводка и намордника на прогулку, — считает Фаина Попова.

— Виноваты две стороны. Мать виновата, что недосмотрела или позволила трогать чужое животное. Хозяин виноват, что собака на свободном выгуле. Сто раз писано, что это опасно не только для окружающих, но и для самого животного. Бедолагу-собаку обвинят во всех грехах, хотя это была самооборона, — пишет Алёна Куликова.

Как вы думаете, кто виноват в этой истории?

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      КОММЕНТАРИИ (3)

      Максим
      30 авг 2019 в 17:58

      Собака это скотина... Хоть ты лопни и не надо её наделять сверхумом. Виновата хозяйка собаки, надо делать всё чтобы скотина не выходила из под контроля

      tina
      30 авг 2019 в 17:31

      Однозначно виновата хозяйка собакена - любую собаку надо держать на поводке и хозяин должен всегда быть начеку. Ситуации бывают всякие и как поведет себя самая "добрая" собачка неизвестно, когда рядом окажется другая собака или кошка, неадекватный алконавт, ребенок, прилетит мяч или камень и т.д. и т.п.

      гостья
      30 авг 2019 в 17:16

      Считаю, что виноваты и мать, и хозяйка. Но в большей степени мать, надо было следить за ребенком.