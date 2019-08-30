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«На детей он никогда не бросался! На взрослых — да»: в двухлетнюю девочку вцепился пёс. Подробности

В Ярославле хозяйка собаки и мама ребёнка обвинили друг друга

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Мама девочки сказала, что уколы от бешенства надо делать до 30 сентября

Фото: Елена Вахрушева

Двухлетняя Маша (имя изменено. — Прим. ред.) из Ярославля теперь до смерти боится собак. Девочку только вчера выписали из больницы. Ей наложили на голову семь швов. Мама девочки Наталия говорит: ребёнка покусала собака — спаниель. Теперь Маше дают много лекарств, чтобы она поправилась, и делают болезненные уколы от бешенства.

Наталия рассказала, что в то утро 27 августа она вместе с двумя маленькими детьми пошла провожать маму на остановку. Наталия катила перед собой коляску с младшей дочерью, а двухлетняя Маша шла рядом.

— Я не видела, что случилось. Может, дочка за хвост прихватила собаку, может, за ухо... Я ей объясняла, что нельзя животных хватать. Но она маленькая ещё, не понимает... Обернулась я, уже когда собака вцепилась в мою дочь и повалила на землю. Я собаку оттащила, вызвала скорую и полицию. Дочку положили в больницу. Я только вчера забрала. Маленькую тоже положили, чтобы проверить, не пострадала ли она от собаки, — рассказала Наталия.

Во время нашего разговора Маша бегала рядом. На голове виднелись швы, которые девочке наложили три дня назад. Когда мы попросили показать рану, девочка расплакалась и убежала. До сих пор переживает случившееся.

По словам Наталии, собака всегда гуляет без хозяйки и уже не раз набрасывалась на других людей. 

— Хозяйку я знаю. Она не очень благополучная. Пьющая, — рассказала Наталия.

В Ярославле пёс набросился на 2-летнюю девочку

Мы отправились к хозяйке спаниеля по кличке Тайсон, чтобы узнать, что она думает о случившемся. Ольга Львовна вышла к нам на улицу вместе с Тайсоном — смесь спаниеля и дворняги. На вид — безобидный пёс, дал себя погладить, стал бегать вокруг хозяйки. Но, когда рядом оказались другие собаки, сразу же зарычал.

Тайсон выглядит безобидно

Тайсон выглядит безобидно

— Моему Тайсону уже восемь лет. И он никого не кусал. Мне сказал свидетель, который поехал с ними в больницу на скорой, что девочка сама упала на осколок и разбила голову. Да и врачи сказали, что рана не от укуса. С мамой я вчера общалась. Она мне сказала, что вообще не видела и не помнит, что произошло, — сказала нам Ольга Львовна.

Когда Ольга узнала о том, что Наталия вместе с дочками провожала маму на остановку, она сильно удивилась. А потом разозлилась.

— Это всё враньё! Мне больше нечего сказать! Какую маму? На какую остановку? Она там выпивала с компанией. И дети были с ней! — заявила Ольга Львовна.

Хозяйка Тайсона говорит, что он ни при чём

Хозяйка Тайсона говорит, что он ни при чём

То, что Тайсон гуляет один, Ольга не отрицала. Утром и вечером она выпускает его на улицу.

Всё это время Тайсон крутился рядом, бегал рядом с детьми, которые гуляли на площадке.

— На детей он никогда не бросался! На взрослых, да, было. Но это на моих знакомых. Потому что они его трепали за уши, он и прикусывал. Да вы сами подумайте! Там девочка маленькая, двухлетняя, да если бы Тайсон на неё напрыгнул, он бы загрыз её, — возмущается Ольга.

Тайсону уже восемь лет

Тайсону уже восемь лет

Мы направили запрос в департамент здравоохранения, чтобы узнать, почему девочка получила травму. 

— Это укус собаки. Наложили семь швов, — ответили в департаменте.

Делом заинтересовался Следственный комитет. Сейчас следователи проводят проверку. Мама двухлетней Маши хочет, чтобы хозяйка собаки оплатила затраты на лечение. Ольга Львовна ответила на это так: если докажут, что девочку покусал Тайсон, она всё оплатит.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Николай
    30 авг 2019 в 15:09

    Есть правила выгула псин во дворах. НАМОРДНИКЕ И ПОВОДОК. И что дебилами хозяев собак им объяснять.

    Гостья
    30 авг 2019 в 14:58

    Прозвучит предвзято, но хозяйка пса выглядит (как бы мягко выразиться) не совсем интеллигентно... какая бы ни была вина матери в том, что не уследила, главная вина все равно на хозяине животного. Его подопечный представляет потенциальную опасность, соответственно, надо за ним следить, выгуливать на поводке

    76 попугаев
    30 авг 2019 в 14:50

    Тот самый случай когда все неправы. В общем обыденность, как есть.