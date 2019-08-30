«На детей он никогда не бросался! На взрослых — да»: в двухлетнюю девочку вцепился пёс. Подробности

Мама девочки сказала, что уколы от бешенства надо делать до 30 сентября

Двухлетняя Маша (имя изменено. — Прим. ред.) из Ярославля теперь до смерти боится собак. Девочку только вчера выписали из больницы. Ей наложили на голову семь швов. Мама девочки Наталия говорит: ребёнка покусала собака — спаниель. Теперь Маше дают много лекарств, чтобы она поправилась, и делают болезненные уколы от бешенства. Наталия рассказала, что в то утро 27 августа она вместе с двумя маленькими детьми пошла провожать маму на остановку. Наталия катила перед собой коляску с младшей дочерью, а двухлетняя Маша шла рядом.

— Я не видела, что случилось. Может, дочка за хвост прихватила собаку, может, за ухо... Я ей объясняла, что нельзя животных хватать. Но она маленькая ещё, не понимает... Обернулась я, уже когда собака вцепилась в мою дочь и повалила на землю. Я собаку оттащила, вызвала скорую и полицию. Дочку положили в больницу. Я только вчера забрала. Маленькую тоже положили, чтобы проверить, не пострадала ли она от собаки, — рассказала Наталия. Во время нашего разговора Маша бегала рядом. На голове виднелись швы, которые девочке наложили три дня назад. Когда мы попросили показать рану, девочка расплакалась и убежала. До сих пор переживает случившееся. По словам Наталии, собака всегда гуляет без хозяйки и уже не раз набрасывалась на других людей. — Хозяйку я знаю. Она не очень благополучная. Пьющая, — рассказала Наталия.

В Ярославле пёс набросился на 2-летнюю девочку

Мы отправились к хозяйке спаниеля по кличке Тайсон, чтобы узнать, что она думает о случившемся. Ольга Львовна вышла к нам на улицу вместе с Тайсоном — смесь спаниеля и дворняги. На вид — безобидный пёс, дал себя погладить, стал бегать вокруг хозяйки. Но, когда рядом оказались другие собаки, сразу же зарычал.

Тайсон выглядит безобидно Фото: Елена Вахрушева

— Моему Тайсону уже восемь лет. И он никого не кусал. Мне сказал свидетель, который поехал с ними в больницу на скорой, что девочка сама упала на осколок и разбила голову. Да и врачи сказали, что рана не от укуса. С мамой я вчера общалась. Она мне сказала, что вообще не видела и не помнит, что произошло, — сказала нам Ольга Львовна. Когда Ольга узнала о том, что Наталия вместе с дочками провожала маму на остановку, она сильно удивилась. А потом разозлилась. — Это всё враньё! Мне больше нечего сказать! Какую маму? На какую остановку? Она там выпивала с компанией. И дети были с ней! — заявила Ольга Львовна.

Хозяйка Тайсона говорит, что он ни при чём Фото: Елена Вахрушева

То, что Тайсон гуляет один, Ольга не отрицала. Утром и вечером она выпускает его на улицу. Всё это время Тайсон крутился рядом, бегал рядом с детьми, которые гуляли на площадке. — На детей он никогда не бросался! На взрослых, да, было. Но это на моих знакомых. Потому что они его трепали за уши, он и прикусывал. Да вы сами подумайте! Там девочка маленькая, двухлетняя, да если бы Тайсон на неё напрыгнул, он бы загрыз её, — возмущается Ольга.

Тайсону уже восемь лет Фото: Елена Вахрушева