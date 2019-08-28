В Новосибирске рухнула стена дома, 12 человек остаются под завалами

12 человек находятся под завалами дома
Фото: Александр Ощепков / NGS
Происшествие случилось на улице Ударной в Новосибирске: в строящемся здании рухнула стена, под завалами, предположительно, находятся 12 человек, все они — рабочие, которые занимались ремонтом дома. Известно, что одного пострадавшего уже удалось извлечь из руин. Портал НГС со ссылкой на следственные органы сообщает, что два человека погибли.
По данным управления МЧС, площадь обрушения составила 350 квадратных метров.
Местные жители рассказывают, что слышали гул и крики людей.
— Мы живём напротив стройки. Грохот был ужасный, столько криков! Люди давно говорили, что там строить нельзя. Они выкопали огромный котлован. Это русло речки, и строить надо осторожно. Там не хватало мощности котельной станции. Они для стройки убрали детскую площадку, впритык к пятиэтажке начали строить. Вырыли огромный котлован с нарушением всех норм. Потом стали его закапывать и возводили эту стену. <…> Ну и конечно, всё это упало, там такая земля. Я уехала на работу, когда вызвали скорую. Нас туда не пускают, всё огорожено забором. Суеты очень много, — цитирует слова очевидца НГС.
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Видео: NGS
По документам здание значится как «перекачивающая насосная станция № 2 с пристройкой дополнительного объема». Разрешение на реконструкцию было выдано в июне 2019 года «Сибирской энергетической компанией».
Последний громкий случай обрушения дома произошел утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске: подъезд десятиэтажки частично упал из-за взрыва, погибли 39 человек. Причины происшествия до сих пор официально не озвучены, среди версий случившегося СМИ называют теракт.