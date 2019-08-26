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«Не ел и не пил»: потерявшийся музыкант из Ярославля три ночи провёл в лесу. Как спасся

Владислав Усманов заблудился на Прусовских карьерах

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Парень выбрался живым из леса

Фото: Владислав Усманов / Vk.com

Хорошие новости! 21-летний Владислав Усманов, который пропал в районе Прусовских карьеров, нашёлся живым. Сейчас он уже дома. Но прежде чем попасть домой, ему пришлось вынести целое испытание. Мама молодого музыканта рассказала, что с ним произошло.

23 августа Владислав шёл домой через Прусовские карьеры. В том месте он был первый раз. А так как было темно, Владислав потерял дорогу и заблудился. И телефон молодого человека, как назло, сел.

— Он три ночи провёл в лесу. Страху натерпелся! Не ел, не пил, говорит, даже волков видел. Сегодня утром еле живой вышел к дачам на Нижнем посёлке. Весь искусанный комарами, шёл с палочкой, — рассказывает мама Владислава Лилия.

На счастье, Владу попался мужчина. Прохожий дал Владиславу телефон, и тот сразу позвонил маме.

— Он в лесу почти не спал. Пришёл домой, сразу лёг. Есть пока не может, только пьёт. Слава богу, живой! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках моего сына, — сказала мама Владислава.

Мы очень рады, что у этой истории оказался счастливый конец. Так же, как и у другой похожей. Бабушка с внуком пошли в лес за грибами и заблудились. Целую ночь они провели в лесу. А утром по солнцу смогли выбраться на дорогу.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    26 авг 2019 в 13:07

    Что за бред! Где там 3 дня ходить? С его музыкальным слухом, звук дороги можно было услышать. Прошлялся где то, а маме лапши навешал.

    Алекс
    26 авг 2019 в 13:52

    Какая-то мутная история в стиле Анны Лурье.

    Гость
    26 авг 2019 в 13:50

    со всеми согласен!волков быть не может!собаки,лисы...это да и три дня в лесу полный бред там леса нет одни рощи