«Не ел и не пил»: потерявшийся музыкант из Ярославля три ночи провёл в лесу. Как спасся

Парень выбрался живым из леса
Фото: Владислав Усманов / Vk.com
Хорошие новости! 21-летний Владислав Усманов, который пропал в районе Прусовских карьеров, нашёлся живым. Сейчас он уже дома. Но прежде чем попасть домой, ему пришлось вынести целое испытание. Мама молодого музыканта рассказала, что с ним произошло.
23 августа Владислав шёл домой через Прусовские карьеры. В том месте он был первый раз. А так как было темно, Владислав потерял дорогу и заблудился. И телефон молодого человека, как назло, сел.
— Он три ночи провёл в лесу. Страху натерпелся! Не ел, не пил, говорит, даже волков видел. Сегодня утром еле живой вышел к дачам на Нижнем посёлке. Весь искусанный комарами, шёл с палочкой, — рассказывает мама Владислава Лилия.
На счастье, Владу попался мужчина. Прохожий дал Владиславу телефон, и тот сразу позвонил маме.
— Он в лесу почти не спал. Пришёл домой, сразу лёг. Есть пока не может, только пьёт. Слава богу, живой! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках моего сына, — сказала мама Владислава.
Мы очень рады, что у этой истории оказался счастливый конец. Так же, как и у другой похожей. Бабушка с внуком пошли в лес за грибами и заблудились. Целую ночь они провели в лесу. А утром по солнцу смогли выбраться на дорогу.