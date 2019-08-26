«Не ел и не пил»: потерявшийся музыкант из Ярославля три ночи провёл в лесу. Как спасся

Хорошие новости! 21-летний Владислав Усманов, который пропал в районе Прусовских карьеров, нашёлся живым. Сейчас он уже дома. Но прежде чем попасть домой, ему пришлось вынести целое испытание. Мама молодого музыканта рассказала, что с ним произошло.

23 августа Владислав шёл домой через Прусовские карьеры. В том месте он был первый раз. А так как было темно, Владислав потерял дорогу и заблудился. И телефон молодого человека, как назло, сел.

— Он три ночи провёл в лесу. Страху натерпелся! Не ел, не пил, говорит, даже волков видел. Сегодня утром еле живой вышел к дачам на Нижнем посёлке. Весь искусанный комарами, шёл с палочкой, — рассказывает мама Владислава Лилия.