Мама пропавшего на Прусовских карьерах парня об исчезновении сына: «Он упадёт и встать не может»

Раньше Влад никогда не гулял в одиночестве. Всех друзей мама знает. Они часто собирались вместе и записывали музыку. Мама очень переживает за сына: у него есть проблемы со здоровьем, с ногами. Он часто запинается и падает.

— Я с ним созванивалась 23 августа в девятом часу вечера. Он сказал, что находится на Нижнем посёлке. Я удивилась: «Что ты там делаешь? Да ещё один?» Он сказал, что просто гуляет, — сообщила мама Владислава Лилия.

В Ярославле продолжаются поиски 21-летнего Владислава Усманова , который пропал в районе Прусовских карьеров. Мама молодого человека рассказала, что сегодня ночью территорию Прусовких карьеров прочёсывали волонтёры.

— Уже сколько раз такое было: он упадёт и встать не может. Все колени разбивал, — сетует мама. — Мне знакомые сказали, что там заблудиться очень легко. Лес сложный, болото, а он там вообще никогда не был.



Владислав работает программистом в центре города. В пятницу вечером он как раз ехал с работы. Почему направился на Нижний посёлок, мама пока не может понять.



— Вчера целый день его друзья искали. Я написала заявление в полицию. Будем искать там же, в районе Прусовских карьеров, — рассказала мама Владислава.



Подруга Влада Дарья рассказала, что им пришло сообщение, что похожего молодого человека видели сегодня в семь утра в деревне Липовицы, которая расположена в шести километрах от Ярославля.



Особые приметы Владислава: казахская внешность, сильно хромает (имеет проблемы со здоровьем). Был одет в чёрную куртку, чёрную кофту и синие джинсы.



Всех, кто имеет какую-либо информацию о месте нахождения Влада, просят сообщить по телефонам: 8 901 275-29-59 (Дарья), 8 980 703-46-25 (Марк), 8 960 533-80-45 (Макар). Также вы можете обратиться в нашу редакцию.

