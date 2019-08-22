Жива! В Ярославской области нашли пропавшую маму новорождённой девочки

Жанну Белую, маму новорождённой девочки, нашли! Живой!

Её нашла полиция по камерам видеонаблюдения. Сейчас её везут в отделение. Муж тоже едет в полицию, чтобы удостоверить личность.

— У нас идёт проверка информации, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».

Напомним, что Жанна пропала вчера. Больше суток о ней ничего не было известно. Она ушла, оставив мужу сообщение: «Простите меня. Берегите мою дочь».

Позже её видели на детской площадке. Она молча наблюдала за детьми. У Жанны недавно появился ребёнок, она родила 12 августа. Есть версия, что у неё началась послеродовая депрессия.