Жива! В Ярославской области нашли пропавшую маму новорождённой девочки

Жанна Белая ушла из дома, оставив все вещи
Фото: личный архив семьи
Жанну Белую, маму новорождённой девочки, нашли! Живой!
Её нашла полиция по камерам видеонаблюдения. Сейчас её везут в отделение. Муж тоже едет в полицию, чтобы удостоверить личность.
— У нас идёт проверка информации, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».
Напомним, что Жанна пропала вчера. Больше суток о ней ничего не было известно. Она ушла, оставив мужу сообщение: «Простите меня. Берегите мою дочь».
Позже её видели на детской площадке. Она молча наблюдала за детьми. У Жанны недавно появился ребёнок, она родила 12 августа. Есть версия, что у неё началась послеродовая депрессия.
Как шли поиски Жанны, читайте в нашей онлайн-трансляции.