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Жива! В Ярославской области нашли пропавшую маму новорождённой девочки

Жанну Белую везут в отделение полиции

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Жанна Белая ушла из дома, оставив все вещи

Фото: личный архив семьи

Жанну Белую, маму новорождённой девочки, нашли! Живой!

Её нашла полиция по камерам видеонаблюдения. Сейчас её везут в отделение. Муж тоже едет в полицию, чтобы удостоверить личность.

— У нас идёт проверка информации, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».

Напомним, что Жанна пропала вчера. Больше суток о ней ничего не было известно. Она ушла, оставив мужу сообщение: «Простите меня. Берегите мою дочь».

Позже её видели на детской площадке. Она молча наблюдала за детьми. У Жанны недавно появился ребёнок, она родила 12 августа. Есть версия, что у неё началась послеродовая депрессия.

Как шли поиски Жанны, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    22 авг 2019 в 15:52

    Ну и сдайте ее в психушку.

    Гость
    22 авг 2019 в 16:06

    И больше не надо статей об этом случае. Жива, нашлась и слава богу.