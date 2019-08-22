«Молча смотрела на детей». Пропала мама грудного ребёнка: что известно к этому часу

Куда могла уйти Жанна? Собрали три основные версии её исчезновения.
Друзья, давайте вместе поможем найти Жанну. Если вы её видели, если хоть что-то знаете — напишите или позвоните нам (можно анонимно)!
Почта: 76@rugion.ru.
Личные сообщения во «ВКонтакте».
Телефон: 8 910 662-17-73.
Жанна до сих пор не нашлась. Это пугает. Потому что похоже на тот сценарий, по которому пропала в Ярославле Анна Данилова... Только бы он не повторился точь-в-точь!
А эта фотография сделана за несколько недель до родов. Жанна очень хотела ребёнка!
Только что на стене Жанны во «ВКонтакте» появилась запись: «Жанна оставила дома телефон. Если её увидите — звоните, пишите сюда или Диме».
Мы очень надеемся, что Жанна найдётся живой и невредимой!
Только что на странице Жанны во «ВКонтакте» была замечена активность. Но есть вероятность того, что в соцсети заходил её муж.
Жанна родила девочку 12 августа. Ребёнок любимый и долгожданный. Жанна никогда не пила, занималась спортом, у неё два высших образования, хорошая семья. Родители живут в Москве.
Волонтёры «ЯрСпаса» рассказали: Жанна оставила дома буквально всё: не только телефон, но и деньги, и документы.
Вчера Жанну до поздней ночи искали волонтёры сразу трёх отрядов: «ЯрСпас», «Лиза Алерт» и «Партизан». Сейчас, как нам стало известно, родные обратились в полицию.
Появилась информация, что вчера около шести вечера Жанну видели на детской площадке недалеко от её дома. Она стояла и смотрела на детей. Волонтёры «ЯрСпаса» просят женщин, которые гуляют со своими детьми, обратить внимание на тех, кто поблизости. Возможно, Жанна снова придёт на детскую площадку.
Если посмотреть на страничку молодой женщины — тут, кажется, тоже все спокойно. Много репостов с просьбой о помощи животным. Видно, что Жанна увлекается выращиванием цветов и спортом.
Друзья Жанны в недоумении — никто и предположить не может, куда она могла пропасть.
Друзья же утверждают: такое исчезновение — это очень не похоже на Жанну. Недавно она родила девочку, переписывалась с подругами и обсуждала житейские темы — роды, роддом...
«ВКонтакте» показывает, что поздней ночью на страничке Жанны была активность. Но друзья предполагают, что зайти мог муж или кто-то из родных.
— Она ушла без телефона, — говорят друзья Жанны.
Уточняем, у Жанны осталась маленькая дочка. Не сын, как сообщалось ранее. Малышка очень ждёт маму!