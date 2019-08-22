«Молча смотрела на детей». Пропала мама грудного ребёнка: что известно к этому часу

Если посмотреть на страничку молодой женщины — тут, кажется, тоже все спокойно. Много репостов с просьбой о помощи животным. Видно, что Жанна увлекается выращиванием цветов и спортом.





Друзья Жанны в недоумении — никто и предположить не может, куда она могла пропасть.