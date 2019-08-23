«Папа пьёт и бьёт»: в Ярославской области на улице нашли восьмилетнего мальчика в одной футболке

В Рыбинске на улице нашли беспризорного мальчика. Нашли обычные прохожие. Мальчик сидел в парке на лавочке в одной футболке, когда на улице было всего 12 градусов. Девушка по имени Елена забрала мальчика и отвезла его в приют «Дари добро».

— Паша сказал, что его папа бьёт и пьёт, и он дома не может находиться. Мальчик скромный и был очень голодным, весь день ничего не ел. Мы накормили его супом, чаем и арбузом. Полностью переодели в тёплую одежду, подарили с собой несколько пар джинсов, кофт, рюкзачок, канцтовары в школу, игрушки, — рассказала руководитель фонда «Дари добро» Анна Шубладзе.