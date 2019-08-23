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«Папа пьёт и бьёт»: в Ярославской области на улице нашли восьмилетнего мальчика в одной футболке

Ребёнок не помнит, как зовут родителей, и ушёл из дома

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Ребёнок целый день ничего не ел

Фото: Анна Шубладзе

В Рыбинске на улице нашли беспризорного мальчика. Нашли обычные прохожие. Мальчик сидел в парке на лавочке в одной футболке, когда на улице было всего 12 градусов. Девушка по имени Елена забрала мальчика и отвезла его в приют «Дари добро».

— Паша сказал, что его папа бьёт и пьёт, и он дома не может находиться. Мальчик скромный и был очень голодным, весь день ничего не ел. Мы накормили его супом, чаем и арбузом. Полностью переодели в тёплую одежду, подарили с собой несколько пар джинсов, кофт, рюкзачок, канцтовары в школу, игрушки, — рассказала руководитель фонда «Дари добро» Анна Шубладзе.

Мальчика переодели в тёплую одежду

Мальчика переодели в тёплую одежду

Сотрудники фонда сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Мальчика забрали и отвезли в детскую комнату полиции. Позже в полиции прокомментировали, что произошло в семье.

Мальчик не хочет возвращаться домой

Мальчик не хочет возвращаться домой

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    23 авг 2019 в 12:49

    Жалко мальчика.

    23 авг 2019 в 12:47

    Скрепоносцы помалкивают. Переносят скрепы с места на место?