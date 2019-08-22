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Возбудили уголовное дело: пропавшую маму грудного ребёнка разыскивают следователи

Жительницу Ярославской области последний раз видели на детской площадке

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12 августа у Жанны родилась дочка

Фото: личный архив семьи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи 40-летней Жанны Белой.

21 августа женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась. 12 августа у неё родилась дочка. Все отзывы о Жанне только положительные: она прекрасный человек, занимается спортом, очень хотела ребёнка. Последний раз Жанну видели вчера на детской площадке возле дома. Она стояла в стороне и смотрела на детей.

— Приметы женщины: на вид 35 лет, рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы светлые, длинные. Была одета: черная футболка с бордовым оттенком, черные брюки, черные кеды. Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Жанны Белой, просим сообщить по телефону следственного отдела 8 (4855) 28-12-81, или по телефону 02, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Поисками Жанны занимаются также три отряда: «ЯрСпас», «Лиза Алерт» и «Партизан».

Всю информацию о пропаже мамы маленькой девочки вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    22 авг 2019 в 11:26

    Если девушке 40 лет,то конечно послеродовая депрессия,она привыкла жить одна,т.е. без детского плача

    Гость
    22 авг 2019 в 10:35

    Может после родовая депрессия