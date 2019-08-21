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Остался сынишка: в Рыбинске пропала молодая мама

В Ярославской области волонтёры объявили в розыск Жанну Белую

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Раньше женщина не исчезала

Фото: Жанна Белая / Vk.com

В Ярославской области волонтеры отряда «ЯрСпас» объявили поиски 40-летней жительницы Рыбинска Жанны Белой. Женщина ушла сегодня утром, но до сих пор не вернулась домой.

Женщина выглядит молодо — на 35 лет, у нее карие глаза, была одета во все черное.

История тревожная — Жанна не из тех, кто вот так может внезапно куда-то сорваться, говорят знакомые.

— У нее ведь сынишка маленький, не так давно родился. Мы в шоке, — говорят друзья Жанны.

Если вы что-то знаете о местонахождении женщины, позвоните волонтёрам 8 910 964-08-38 или напишите в редакцию по почте 76@rugion.ru или в личные сообщения во «ВКонтакте».

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