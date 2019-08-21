Смерть носит криминальный характер: в Ярославле нашли мёртвой девушку, которая пропала 2 года назад

В Ярославле мёртвой нашли девушку, которую искали два года. Елена Пескова пропала в мае 2017 года. Тогда ориентировки о её пропаже разместили все поисково-спасательные отряды. 27-летняя Елена пропала в Красноперекопском районе. Её обнаружили там же. Волонтёры отрядов «ЯрСпас» и «Партизан» подтвердили информацию о смерти Елены.

Всё это время её мама не теряла надежды найти дочь живой. Она постоянно размещала информацию о пропаже дочери в соцсетях. Она же написала трогательное послание после того, как узнала, что дочь мертва.