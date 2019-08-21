Смерть носит криминальный характер: в Ярославле нашли мёртвой девушку, которая пропала 2 года назад

Елена пропала в мае 2017 года
Фото: Ok.ru
В Ярославле мёртвой нашли девушку, которую искали два года. Елена Пескова пропала в мае 2017 года. Тогда ориентировки о её пропаже разместили все поисково-спасательные отряды. 27-летняя Елена пропала в Красноперекопском районе. Её обнаружили там же. Волонтёры отрядов «ЯрСпас» и «Партизан» подтвердили информацию о смерти Елены.
Всё это время её мама не теряла надежды найти дочь живой. Она постоянно размещала информацию о пропаже дочери в соцсетях. Она же написала трогательное послание после того, как узнала, что дочь мертва.
— Не верю сердцем я и не хочу поверить,
Что ты ушла... прекрасный мой цветок.
Тоску мою, печаль ничем нельзя измерить.
Мир без тебя стал пуст и страшно одинок.
Как сообщил источник 76.RU, смерть носит криминальный характер. Мы направили запрос в СУ СК РФ по Ярославской области, чтобы уточнить детали произошедшего.
О розыске Елены мы писали ещё в начала 2018 года, когда составляли подборку о людях, которых родные не могут найти долгое время. Тогда еще надежда была...