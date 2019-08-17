Любовь затмила разум: в Ярославской области пропала 14-летняя девочка

Девочку ищут волонтеры и следователи
Фото: Алена Бурова / Vk.com
В Ярославской области волонтеры объявили в розыск 14-летнюю Алену Бурову, которая пропала, уйдя 16 августа из дома в деревне под Угличем.
— По факту ее безвестного исчезновения следственным отделом по городу Угличу проводится доследственная проверка, — рассказали в сСледственном комитете.
Приметы девушки: на вид 15–16 лет, рост 150–155 см, плотного телосложения, волосы рыжие, прямые, длина ниже плеч, глаза голубые. Была одета: юбка черная, колготки телесного цвета, ботинки черные на платформе. При себе был целлофановый пакет синего цвета, внутри планшет и кеды.
Знакомые девочки говорят — это не первое ее такое исчезновение из дома, хотя семья считается благополучной.
— Как уедет куда-то, назад не возвращается, — говорят знакомые. — Говорят, её видели в Рыбинске с парнем.
Если вы знаете, где находится Алена, позвоните следователям: 8 (48532) 2–12–70, 8–920–117–59–98 или «02». Или напишите в редакцию 76.RU.