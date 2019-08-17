Любовь затмила разум: в Ярославской области пропала 14-летняя девочка

В Ярославской области волонтеры объявили в розыск 14-летнюю Алену Бурову, которая пропала, уйдя 16 августа из дома в деревне под Угличем.

— По факту ее безвестного исчезновения следственным отделом по городу Угличу проводится доследственная проверка, — рассказали в сСледственном комитете.



Приметы девушки: на вид 15–16 лет, рост 150–155 см, плотного телосложения, волосы рыжие, прямые, длина ниже плеч, глаза голубые. Была одета: юбка черная, колготки телесного цвета, ботинки черные на платформе. При себе был целлофановый пакет синего цвета, внутри планшет и кеды.