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Любовь затмила разум: в Ярославской области пропала 14-летняя девочка

К поискам подключился Следственный комитет

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Девочку ищут волонтеры и следователи

Фото: Алена Бурова / Vk.com

В Ярославской области волонтеры объявили в розыск 14-летнюю Алену Бурову, которая пропала, уйдя 16 августа из дома в деревне под Угличем.

— По факту ее безвестного исчезновения следственным отделом по городу Угличу проводится доследственная проверка, — рассказали в сСледственном комитете.

Приметы девушки: на вид 15–16 лет, рост 150–155 см, плотного телосложения, волосы рыжие, прямые, длина ниже плеч, глаза голубые. Была одета: юбка черная, колготки телесного цвета, ботинки черные на платформе. При себе был целлофановый пакет синего цвета, внутри планшет и кеды.


Знакомые девочки говорят — это не первое ее такое исчезновение из дома, хотя семья считается благополучной.

— Как уедет куда-то, назад не возвращается, — говорят знакомые. — Говорят, её видели в Рыбинске с парнем.

Если вы знаете, где находится Алена, позвоните следователям: 8 (48532) 2–12–70, 8–920–117–59–98 или «02». Или напишите в редакцию 76.RU.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Кость
    17 авг 2019 в 15:59

    Фу, кто такую будет?