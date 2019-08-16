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Полиция, скорая и медицина катастроф срочно выехали на ЧП с ребёнком

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В скорую позвонили и сказали, что с недостроя упал ребёнок

Фото: Ярославль Live / Vk.com

Машины полиции, скорой помощи и медицины катастроф примчались к недострою на улице Орджоникидзе за Волгой из-за сообщения о том, что пострадал ребёнок.

— Говорят, что ребёнка столкнули со второго этажа, и его отвезли в больницу. Кто-то рассказывает, что его столкнули, а он сам встал и ушёл до приезда скорой и полиции. Кто-то говорит, что это ложный вызов и никого не скидывали, — пишет в соцсетях ярославна Дарья Скворцова.

Мы обратились за комментарием в УМВД по Ярославской области.

— Сообщение о происшествии поступало. Но сведений о пострадавших нет, — уточнили в областном УМВД.

Как нам позже стало известно, вызов оказался ложным.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    16 авг 2019 в 12:12

    Давно пора эту стройку закрыть, снести или что то с ней сделать. Страшно смотреть

    1111111
    16 авг 2019 в 11:47

    Н-да, ребёнка ведь кто-то заставил лезть на этот недострой. Другим наука будет, хотя на чужих ошибках не учатся.

    Роман
    16 авг 2019 в 11:05

    Учите русский язык, а потом пишите статьи!!! Или же обновите персонал!!! Читать не возможно - все время пишите с грубейшими орфографическими ошибками, не говоря уже о другом...