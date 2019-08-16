Полиция, скорая и медицина катастроф срочно выехали на ЧП с ребёнком

Машины полиции, скорой помощи и медицины катастроф примчались к недострою на улице Орджоникидзе за Волгой из-за сообщения о том, что пострадал ребёнок.

— Говорят, что ребёнка столкнули со второго этажа, и его отвезли в больницу. Кто-то рассказывает, что его столкнули, а он сам встал и ушёл до приезда скорой и полиции. Кто-то говорит, что это ложный вызов и никого не скидывали, — пишет в соцсетях ярославна Дарья Скворцова.

Мы обратились за комментарием в УМВД по Ярославской области.

— Сообщение о происшествии поступало. Но сведений о пострадавших нет, — уточнили в областном УМВД.