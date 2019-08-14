Максима Маркова, который ушёл на работу и не вернулся, ищут следователи

Мужчина пропал 2 августа
Фото: Александра Савельева, Максим Марков / Vk.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 35-летнего ярославца Максима Маркова. Мужчина пропал 2 августа. Он вышел из дома в Дзержинском районе, пошёл на работу и не вернулся назад.
Дошёл ли он до работы, тоже неизвестно. Мужчина работал строителем на разных объектах, куда он отправился 2 августа, не знают даже родные.
— Максим — семейный человек, непьющий, дома его ждут ребенок и жена, с которой они вместе с 16 лет, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
Приметы Максима: на вид 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы короткие темно-русые.
Особые приметы: на левой руке от кисти до локтя татуировка в виде двух масок, на правом плече цветная татуировка в виде солнышка, шрам над левой бровью.
Был одет: темно-синяя парка, синие джинсы, серые кроссовки.
Если вам что-либо известно о его месте нахождения, позвоните по телефонам следственного отдела 8 (4852) 72-22-65, 8 (4852) 75-16-13, волонтёрам 8 910 964-08-38 или свяжитесь с нашей редакцией.