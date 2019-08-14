Максима Маркова, который ушёл на работу и не вернулся, ищут следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 35-летнего ярославца Максима Маркова. Мужчина пропал 2 августа. Он вышел из дома в Дзержинском районе, пошёл на работу и не вернулся назад.

Дошёл ли он до работы, тоже неизвестно. Мужчина работал строителем на разных объектах, куда он отправился 2 августа, не знают даже родные.

— Максим — семейный человек, непьющий, дома его ждут ребенок и жена, с которой они вместе с 16 лет, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Приметы Максима: на вид 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы короткие темно-русые.