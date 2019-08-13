Они с женой вместе с 16 лет: стали известны подробности пропажи молодого мужчины

Стали известны подробности пропажи 35-летнего Максима Маркова.

Как стало известно 76.RU, 2 августа мужчина ушёл на работу из дома в Дзержинском районе. Дошёл ли он до неё, неизвестно. Жена Максима рассказала, что он наёмный рабочий, работал на стройке. Но где именно, она не знает, потому что Максим часто менял объекты.

— Семья благополучная, мужчина не выпивал, раньше никуда не уходил. Родственники говорят про него, что он очень домашний человек, — рассказала волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.