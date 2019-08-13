Они с женой вместе с 16 лет: стали известны подробности пропажи молодого мужчины

Дома Максима ждут жена и ребёнок
Фото: Александра Савельева, Максим Марков / Vk.com
Стали известны подробности пропажи 35-летнего Максима Маркова.
Как стало известно 76.RU, 2 августа мужчина ушёл на работу из дома в Дзержинском районе. Дошёл ли он до неё, неизвестно. Жена Максима рассказала, что он наёмный рабочий, работал на стройке. Но где именно, она не знает, потому что Максим часто менял объекты.
— Семья благополучная, мужчина не выпивал, раньше никуда не уходил. Родственники говорят про него, что он очень домашний человек, — рассказала волонтёр «ЯрСпаса» Елена Гусева.
Семья у Максима крепкая, со своей женой он вместе с 16 лет. У супругов есть ребёнок. С друзьями, по словам жены, он почти не общался и не вёл соцсети. С момента пропажи у него выключен сотовый телефон.
Рост Максима — около 170 сантиметров, глаза голубые, волосы короткие, тёмно-русые. У него есть особые приметы: на левой руке от кисти до локтя татуировка в виде двух масок, на правом плече цветная татуировка в виде солнышка, шрам над левой бровью. Был одет в тёмно-синюю парку, синие джинсы, серые кроссовки. Если вы видели Максима, позвоните волонтёрам по телефону 8 910 964-08-38 или свяжитесь с нашей редакцией.