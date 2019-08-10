10 августа суббота
СЕЙЧАС +13°С
usd 65.25
eur 73.02

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 65.25
eur 73.02

Все новости

Все новости
Происшествия

«Нашатырём его, так в себя и не пришёл»: в Ярославле жестоко избили мужчину

Инцидент произошёл за Волгой

Поделиться

3 166
2 Обсудить

Мужчина лежал без сознания

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы стали свидетелями того, как за Волгой жестоко избили человека. Инцидент, по словам очевидцев, произошёл на остановке улицы Папанина. Избитый мужчина лежал на асфальте с пробитой головой.

— Все были пьяные. Начали отмечать День строителя. Нашатырём его, так в себя и не пришёл. Голову перевязали и увезли на скорой, — рассказала очевидец произошедшего Виктория Смирнова.

По словам свидетелей, мужчине на вид лет 40, и он тоже был нетрезвым.

Мы направили запрос в УМВД по Ярославской области, чтобы узнать обстоятельства произошедшего.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

избили

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Маша
10 авг 2019 в 11:03

Проезжие мимо машины это зарегистрировали, нужно сделать опрос.

Гость
10 авг 2019 в 10:23

Не пейте, иначе можно проснулся в камере и поломать себе и другим жизни