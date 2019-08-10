«Нашатырём его, так в себя и не пришёл»: в Ярославле жестоко избили мужчину

Ярославцы стали свидетелями того, как за Волгой жестоко избили человека. Инцидент, по словам очевидцев, произошёл на остановке улицы Папанина. Избитый мужчина лежал на асфальте с пробитой головой.



— Все были пьяные. Начали отмечать День строителя. Нашатырём его, так в себя и не пришёл. Голову перевязали и увезли на скорой, — рассказала очевидец произошедшего Виктория Смирнова.



По словам свидетелей, мужчине на вид лет 40, и он тоже был нетрезвым.



Мы направили запрос в УМВД по Ярославской области, чтобы узнать обстоятельства произошедшего.

