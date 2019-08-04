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Она не вышла из леса: в Ярославской области ищут пенсионерку с ведром

72-летняя Татьяна Масина пропала в Рыбинском районе

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Татьяну Масину до сих пор не нашли

Фото: Александра Савельева, Лиза Алерт / vk.com 

В Ярославской области волонтёры объявили поиски 72-летней жительницы Рыбинского района Татьяны Масиной. Она ушла накануне, 3 августа, из деревни Дорогушино за грибами. До сих пор бабушка не вернулась домой. 

— Рост Татьяны Масиной 170 сантиметров, голубые глаза, седые волосы. На ней была темная куртка (предположительно), тренировочные штаны, короткие темные резиновые сапоги, платок, — описали приметы волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Сегодня около 12 дня на поиски выехали добровольцы. Ещё ночью лес прочёсывали волонтёры, но бабушку не нашли. 

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей: 8 800 700-54-52.

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