«Ответят за каждую царапину»: в Ярославле избили и ограбили 72-летнюю пенсионерку

В Ярославле толпа мужчин ворвалась в частный дом, избив и ограбив единственного его жильца — 72-летнюю пенсионерку Марию Арсентьеву. Всё произошло в посёлке Кармановском 3 августа. О случившемся рассказала внучка пострадавшей.

— Брали всё, что видели, вернее, брать-то было нечего: иконы, кольцо да 1000 рублей. А за отказ моей бабушки снять с себя крестик эти изверги впечатали его ей под глазом, — рассказала Елисавета Миронова. — В полиции сказали, что дело скоро закроют из-за недостатка улик. Бабушка не может говорить после пережитого ранее инсульта, не может дать показаний. Но у неё дом в следах кроссовок на полу.

