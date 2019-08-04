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«Ответят за каждую царапину»: в Ярославле избили и ограбили 72-летнюю пенсионерку

Пожилую женщину ударили в лицо

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К бабушке ворвались в дом в посёлке Кармановском

Фото: Александра Савельева

В Ярославле толпа мужчин ворвалась в частный дом, избив и ограбив единственного его жильца — 72-летнюю пенсионерку Марию Арсентьеву. Всё произошло в посёлке Кармановском 3 августа. О случившемся рассказала внучка пострадавшей. 

— Брали всё, что видели, вернее, брать-то было нечего: иконы, кольцо да 1000 рублей. А за отказ моей бабушки снять с себя крестик эти изверги впечатали его ей под глазом, — рассказала Елисавета Миронова. — В полиции сказали, что дело скоро закроют из-за недостатка улик. Бабушка не может говорить после пережитого ранее инсульта, не может дать показаний. Но у неё дом в следах кроссовок на полу.

Родные пенсионерки увезли бабушку из посёлка и хотят добиться наказания для тех, кто это сделал. 

— Не знаю, кто первый, я или полиция, но мы этого так не оставим! Вы ответите за каждую царапину моей драгоценной бабушки! — написала в соцсетях внучка.

В полиции запрос о произошедшем прокомментировали сухо.

— Поступило сообщение, оно зарегистрировано. Проводится проверка, — дали комментарий в УМВД по Ярославской области.

На днях в Ярославле решением суда постановили выпустить на свободу банду молодых людей, грабивших магазины и ларьки.

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