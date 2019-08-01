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На поиски бросились бывшие жёны: пропавшего почти год назад ярославца нашли живым

История исчезновения мужчины

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Владимир подрабатывал на стройках

Фото: «Лиза Алерт», Александра Савельева

Пропавшего ещё в прошлом году 47-летнего Владимира Гридневского нашли. Осенью мужчина уехал на заработки в Ярославскую область и пропал. А спустя несколько месяцев прохожая нашла на одной из улиц Ярославля его документы. Тогда бывшие жёны Владимира Елена и Лариса заподозрили неладное и обратились за помощью к волонтёрам.

— Последний раз он выходил на связь в конце ноября. Звонил сестре, говорил, что уехал на строительные работы. А потом я узнала, что его паспорт и СНИЛС нашли на улице. Я удивилась, как он может жить без документов. Ему и в больницу без них не обратиться, — рассказала бывшая жена Владимира Лариса.

Женщины пока не выходили на связь с Владимиром. Они лишь знают, что он найден живым. Где сейчас мужчина — выясняется.

Таких историй со счастливым концом немало. Андрея Марова из Ярославской области искали всем миром и нашли. Родные забили тревогу после того, как мужчина ушёл на собеседование и пропал. 

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