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Уехал на заработки и пропал: в Ярославле почти год разыскивают рабочего из Челябинской области

Мужчина потерял все документы

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Паспорт мужчины нашла случайная прохожая в Ярославле и отнесла в полицию

Фото: «Лиза Алерт», Александра Савельева

В Ярославле волонтёры разыскивают 47-летнего Владимира Гридневского. Мужчина не выходил на связь аж с начала осени.

— Получается странная история. Сын женится, в сентябре свадьба. Решили сообщить отцу и натолкнулись на то, что ни один телефон не отвечает. Кинули клич по друзьям, но никто ничего о нём не знает, — рассказывает бывшая жена пропавшего мужчины Ирина Гридневская.

Владимир родом из Челябинской области. Есть информация, что он приехал в наш регион в поисках работы: ещё осенью мужчина жаловался Ирине, что с работой проблемы, поэтому ему пришлось уехать на стройку в Ярославскую область.

— В марте уехал на заработки в Ярославскую область. Известно, что в этом регионе ездил по разным шабашкам, постоянного места работы не имел. С тех пор на связь не выходит и его местонахождение неизвестно, — сообщают волонтёры организации «Альтернатива».

Владимир — высокий мужчина худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза светло-карие. На спине два больших тату — медведи. В чём был одет — неизвестно. 

В Ярославле у него живёт вторая жена, которая его тоже ищет.

Если вы видели или знаете, где находится Владимир Гридневский, сообщите волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Одновременно в Ярославле разыскивают пенсионера с татуировкой на руке. К поискам подключились все волонтёрские отряды города.

Аналогичный случай был в июне. Тогда пропал сварщик из Таганрога, который приехал в Ярославль в командировку. К счастью, мужчину нашли.

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