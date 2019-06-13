В Ярославской области нашли мужчину, который таинственно пропал, уйдя на собеседование

В Ярославской области нашли мужчину, который на прошлой неделе ушёл на собеседование и пропал. Андрея Марова удалось найти благодаря неравнодушным людям, которые узнали о ЧП из новостей и сообщили волонтёрам поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» и полицейским его местонахождение. Он оказался в Ростове Великом.



— Мы очень рады, что все закончилось благополучно, — рассказал брат пропавшего Эдуард Геращенко. — У него был небольшой провал в памяти, но он меня узнал. Сейчас мы возвращаемся домой. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помогал в поисках.

