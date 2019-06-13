13 июня четверг
СЕЙЧАС +8°С
usd 64.63
eur 73.01
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 64.63
eur 73.01
Город

В Ярославской области нашли мужчину, который таинственно пропал, уйдя на собеседование

Где обнаружили Андрея Марова

Поделиться

4 197
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Фото: архив семьи Андрея Марова

В Ярославской области нашли мужчину, который на прошлой неделе ушёл на собеседование и пропал. Андрея Марова удалось найти благодаря неравнодушным людям, которые узнали о ЧП из новостей и сообщили волонтёрам поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» и полицейским его местонахождение. Он оказался в Ростове Великом.

— Мы очень рады, что все закончилось благополучно, — рассказал брат пропавшего Эдуард Геращенко. — У него был небольшой провал в памяти, но он меня узнал. Сейчас мы возвращаемся домой. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помогал в поисках.

Мужчину и правда искали всем миром. О том, как проходили поиски, вы можете прочитать здесь.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

поиски пропавших

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер1
13 июн 2019 в 21:56

Провалы в памяти... На какую работу он претендовал?