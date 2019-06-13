В Ярославской области нашли мужчину, который таинственно пропал, уйдя на собеседование

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Где обнаружили Андрея Марова
Фото: архив семьи Андрея Марова
В Ярославской области нашли мужчину, который на прошлой неделе ушёл на собеседование и пропал. Андрея Марова удалось найти благодаря неравнодушным людям, которые узнали о ЧП из новостей и сообщили волонтёрам поисково-спасательного отряда «Центр-Спас» и полицейским его местонахождение. Он оказался в Ростове Великом.
— Мы очень рады, что все закончилось благополучно, — рассказал брат пропавшего Эдуард Геращенко. — У него был небольшой провал в памяти, но он меня узнал. Сейчас мы возвращаемся домой. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помогал в поисках.
Мужчину и правда искали всем миром. О том, как проходили поиски, вы можете прочитать здесь.
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