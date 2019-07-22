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  • 8 июля 2019

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Ярославец до смерти забил своего отца тростью

Пожилой мужчина скончался сразу же

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Медики констатировали смерть пенсионера

Фото: Александра Савельева

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве отца.

Отец и сын жили вместе в Брагино на улице Елены Колесовой. 11 мая сын сильно напился, разозлился на отца из-за пустяка и избил его.

— Он нанёс 70-летнему мужчине не менее 45 ударов руками, ногами и тростью по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под стражей.

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КОММЕНТАРИИ (3)

22 июл 2019 в 22:00

Водку запретить.

Инженер1
22 июл 2019 в 21:44

Геракл своих детей забил до смерти, пьяный придурок..