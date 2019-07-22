Ярославец до смерти забил своего отца тростью

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве отца.



Отец и сын жили вместе в Брагино на улице Елены Колесовой. 11 мая сын сильно напился, разозлился на отца из-за пустяка и избил его.



— Он нанёс 70-летнему мужчине не менее 45 ударов руками, ногами и тростью по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под стражей.

