Ярославец до смерти забил своего отца тростью

Медики констатировали смерть пенсионера
Фото: Александра Савельева
В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве отца.
Отец и сын жили вместе в Брагино на улице Елены Колесовой. 11 мая сын сильно напился, разозлился на отца из-за пустяка и избил его.
— Он нанёс 70-летнему мужчине не менее 45 ударов руками, ногами и тростью по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемый находится под стражей.