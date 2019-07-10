«Деревья упадут и кого-нибудь придавят»: в Ярославле рабочие сняли грунт вместе с корнями лип

Жители Нефтестроя пожаловались в редакцию 76.RU на то, что сделали рабочие на улице Гагарина. Люди считают, что всё это может закончиться плачевно.



— Здесь есть реальная угроза для жизни людей, — сообщила Ирина Балашова. — Экскаватором рабочие сняли глубокий пласт грунта вместе с корнями многих деревьев. При сильных порывах ветра эти огромные деревья попросту упадут и кого-нибудь придавят.

