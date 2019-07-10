«Деревья упадут и кого-нибудь придавят»: в Ярославле рабочие сняли грунт вместе с корнями лип

Городские власти обяжут подрядчика спилить повреждённые деревья
Фото: Ирина Балашова
Жители Нефтестроя пожаловались в редакцию 76.RU на то, что сделали рабочие на улице Гагарина. Люди считают, что всё это может закончиться плачевно.
— Здесь есть реальная угроза для жизни людей, — сообщила Ирина Балашова. — Экскаватором рабочие сняли глубокий пласт грунта вместе с корнями многих деревьев. При сильных порывах ветра эти огромные деревья попросту упадут и кого-нибудь придавят.
Городские власти сказали, что уже в курсе происходящего. Они уверяют, что ничего страшного не произойдёт
— Проведён акт дефектовки, отправлен запрос на порубочную ведомость, — доложил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Подрядчику будет выдано предписание о том, что данные липы, которые попали в зону парковки, нужно спиливать и проводить компенсирующие мероприятия.
На улице Гагарина ремонтные работы идут уже несколько дней.