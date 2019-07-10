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Происшествия

«Деревья упадут и кого-нибудь придавят»: в Ярославле рабочие сняли грунт вместе с корнями лип

Как на произошедшее отреагировали городские власти

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Городские власти обяжут подрядчика спилить повреждённые деревья

Фото: Ирина Балашова

Жители Нефтестроя пожаловались в редакцию 76.RU на то, что сделали рабочие на улице Гагарина. Люди считают, что всё это может закончиться плачевно.

— Здесь есть реальная угроза для жизни людей, — сообщила Ирина Балашова. — Экскаватором рабочие сняли глубокий пласт грунта вместе с корнями многих деревьев. При сильных порывах ветра эти огромные деревья попросту упадут и кого-нибудь придавят.

Рабочие экскаватором вместе с грунтом выкорчевали корни лип

Рабочие экскаватором вместе с грунтом выкорчевали корни лип

Городские власти сказали, что уже в курсе происходящего. Они уверяют, что ничего страшного не произойдёт

— Проведён акт дефектовки, отправлен запрос на порубочную ведомость, — доложил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Подрядчику будет выдано предписание о том, что данные липы, которые попали в зону парковки, нужно спиливать и проводить компенсирующие мероприятия.

Местные жители боятся, что деревья могут на кого-нибудь упасть

Местные жители боятся, что деревья могут на кого-нибудь упасть

На улице Гагарина ремонтные работы идут уже несколько дней.

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КОММЕНТАРИИ (18)

небожитель
10 июл 2019 в 06:29

спилите эти огромные деревья, в городе не должно быть больших деревьев, а только маленькие и кусты. всех любителей природы прошу ехать на природу за город. деревья мешают проникновению света, которого итак почти не видят ярославцы по причине северного расположения их региона. так же от деревьев много мусора, это листья, ветки. если дерево большое то есть угроза что оно может упасть и пострадает человек, машина или жилище. кто то должен заняться наведение порядка в городе, а тех бездельников что воют за сохранение лесов отправить в сибирь где государство варварским способом уничтожает леса на продажу в китай. люди будьте реалистами а не дураками!

ярик
10 июл 2019 в 07:50

а что, когда принималось решение о парковке, лип еще там не было? что за бред??? или они в один день выросли, как чудо-боб?

Гость
10 июл 2019 в 10:01

Почему не наказывают за порчу деревьев? Озеленение стоит денег, и немалых, куда смотрит мэрия, ведь разбазаривают городское имущество?!