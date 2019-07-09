«Нам поступил звонок»: историей, где ребёнка привязывали на верёвку, занялся детский омбудсмен

Детей забрали из семьи
Фото: Telegram-канал Baza
Уполномоченный по правам несовершеннолетних в Ярославской области Михаил Крупин прокомментировал инцидент, который произошёл в многодетной семье, где ребёнка привязывали на верёвку к столбу. Также Крупин рассказал, откуда ему стало известно о происходящем.
— Нам поступил звонок от третьих лиц. На место выехал мой представитель, органы опеки и полиция. Было принято решение изъять ребёнка из семьи. Он находится в больнице. Остальные дети также под защитой государства. Они в реабилитационном центре. Их здоровью ничего не угрожает. Всего у семьи шесть приёмных детей, — сообщил Крупин.
Напомним, что ребёнка, сидящего на привязи, обнаружили 5 июля. В отношении опекунов возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.
Соседи семьи рассказали, что Светлана и Андрей вместе с детьми переехали в Ярославскую область два года назад. У женщины это второй брак. После ухода первого мужа она ударилась в религию. Второй муж Светланы тоже верующий человек. По словам соседей, семья всегда выглядела счастливой, дети были ухожены. Однако с приёмными детьми возникали проблемы в школе. Также одного приёмного мальчика родители поймали на воровстве.