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Привязывали ребёнка к столбу
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«Нам поступил звонок»: историей, где ребёнка привязывали на верёвку, занялся детский омбудсмен

В отношении многодетных родителей из Ярославской области возбудили уголовное дело

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Детей забрали из семьи

Фото: Telegram-канал Baza

Уполномоченный по правам несовершеннолетних в Ярославской области Михаил Крупин прокомментировал инцидент, который произошёл в многодетной семье, где ребёнка привязывали на верёвку к столбу. Также Крупин рассказал, откуда ему стало известно о происходящем.

— Нам поступил звонок от третьих лиц. На место выехал мой представитель, органы опеки и полиция. Было принято решение изъять ребёнка из семьи. Он находится в больнице. Остальные дети также под защитой государства. Они в реабилитационном центре. Их здоровью ничего не угрожает. Всего у семьи шесть приёмных детей, — сообщил Крупин.

Напомним, что ребёнка, сидящего на привязи, обнаружили 5 июля. В отношении опекунов возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Соседи семьи рассказали, что Светлана и Андрей вместе с детьми переехали в Ярославскую область два года назад. У женщины это второй брак. После ухода первого мужа она ударилась в религию. Второй муж Светланы тоже верующий человек. По словам соседей, семья всегда выглядела счастливой, дети были ухожены. Однако с приёмными детьми возникали проблемы в школе. Также одного приёмного мальчика родители поймали на воровстве.

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