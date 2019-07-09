«Нам поступил звонок»: историей, где ребёнка привязывали на верёвку, занялся детский омбудсмен

Уполномоченный по правам несовершеннолетних в Ярославской области Михаил Крупин прокомментировал инцидент, который произошёл в многодетной семье, где ребёнка привязывали на верёвку к столбу. Также Крупин рассказал, откуда ему стало известно о происходящем.

— Нам поступил звонок от третьих лиц. На место выехал мой представитель, органы опеки и полиция. Было принято решение изъять ребёнка из семьи. Он находится в больнице. Остальные дети также под защитой государства. Они в реабилитационном центре. Их здоровью ничего не угрожает. Всего у семьи шесть приёмных детей, — сообщил Крупин.