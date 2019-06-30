В Ярославле среди бела дня мужчину ударили топором по лицу

ЧП в Заволжском районе: на 63-летнего мужчину напал с топором неизвестный.



Всё произошло на улице Заливная 21 июня около трёх часов дня. Неизвестный ударил мужчину топором прямо в лицо. Об этом сообщил источник 76.RU. Пострадавший пошёл домой и только на следующее утро обратился за помощью в больницу.



— У мужчины рубленая рана лица, перелом носа и нижней и внутренней стенок правой орбиты, — уточнил источник 76.RU.



Нападавшего разыскивают. Мы направили запрос в УМВД по Ярославской области, чтобы уточнить детали инцидента.

