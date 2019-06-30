30 июня воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.08
eur 71.82
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.08
eur 71.82

Все новости

Все новости
Происшествия
Эксклюзив

В Ярославле среди бела дня мужчину ударили топором по лицу

ЧП произошло в Заволжском районе

Поделиться

3 027
3 Обсудить

На мужчину напал неизвестный

Фото: Александра Савельева

ЧП в Заволжском районе: на 63-летнего мужчину напал с топором неизвестный.

Всё произошло на улице Заливная 21 июня около трёх часов дня. Неизвестный ударил мужчину топором прямо в лицо. Об этом сообщил источник 76.RU. Пострадавший пошёл домой и только на следующее утро обратился за помощью в больницу.

— У мужчины рубленая рана лица, перелом носа и нижней и внутренней стенок правой орбиты, — уточнил источник 76.RU.

Нападавшего разыскивают. Мы направили запрос в УМВД по Ярославской области, чтобы уточнить детали инцидента.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

нападение

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Коррупция
30 июн 2019 в 12:08

Похоже деньги и на психбольницы закончились. Вооружайтесь кто чем может.

Иван
30 июн 2019 в 13:12

"Тварь я дрожащая или право имею?"