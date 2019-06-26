ДТП с 6 пострадавшими в Переславском районе: два ребёнка в реанимации. Что известно на данный момент

Появилась информация, что в машине был ещё один ребёнок, но полиция это не подтверждает.
- Движение по М-8 в Переславской районе Ярославской области восстановлено в полном объеме, - сообщили в УПРДР Холмогоры. - Реверсивное движение осуществлялось по одной полосе для всех видов транспорта с 15:45 до 18:10.
- Двое детей в реанимации, двоих отпустят, когда за ними приедут родственники, - рассказали в Переславкой ЦРБ. - Мамы - одна в "травме", другая в реанимации.
Официальная информация от УМВД по Ярославской области:
- За рулём «Шевроле» находилась 43-летняя женщина. За рулём «Вольво» - 40-летний мужчина. Пассажиры «Шевроле»: женщина 37 лет, две девочки 10, 10, 6 и 5 лет. Все пострадавшие госпитализированы.
На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Новая информация: в ДТП пострадали 6 человек - из них 4 - дети.
Два ребенка в реанимации, - уточнили в Переславской ЦРБ,
Как стало известно 76.RU, в машине ехали две семьи. Обе мамы в больнице.
Машину от удара откинуло на несколько метров - в кювет.
Легковушка столкнулась с грузовиком лоб в лоб.
На участке, где произошло ДТП, сервис Яндекс.Пробки показывает затруднённое движение.