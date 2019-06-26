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ДТП с 6 пострадавшими в Переславском районе: два ребёнка в реанимации. Что известно на данный момент

Все подробности страшной аварии в Ярославской области

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Машину откинуло на несколько метров

Сегодня в Переславском районе случилось страшное ДТП - лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В режиме онлайн выясняем все подробности аварии.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, напишите нам в личку нашей группы Вконтакте или на почту 76@rugion.ru.

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Появилась информация, что в машине был ещё один ребёнок, но полиция это не подтверждает.

- Движение по М-8 в Переславской районе Ярославской области восстановлено в полном объеме, - сообщили в УПРДР Холмогоры. - Реверсивное движение осуществлялось по одной полосе для всех видов транспорта с 15:45 до 18:10.

- Двое детей в реанимации, двоих отпустят, когда за ними приедут родственники, - рассказали в Переславкой ЦРБ. - Мамы - одна в "травме", другая в реанимации.

Официальная информация от УМВД по Ярославской области:

- За рулём «Шевроле» находилась 43-летняя женщина. За рулём «Вольво» - 40-летний мужчина. Пассажиры «Шевроле»: женщина 37 лет, две девочки 10, 10, 6 и 5 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новая информация: в ДТП пострадали 6 человек - из них 4 - дети.

Два ребенка в реанимации, - уточнили в Переславской ЦРБ,

Как стало известно 76.RU, в машине ехали две семьи. Обе мамы в больнице.

Машину от удара откинуло на несколько метров - в кювет.

Легковушка столкнулась с грузовиком лоб в лоб.

На участке, где произошло ДТП, сервис Яндекс.Пробки показывает затруднённое движение.

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