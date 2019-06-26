ДТП с 6 пострадавшими в Переславском районе: два ребёнка в реанимации. Что известно на данный момент

Сегодня в Переславском районе случилось страшное ДТП - лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В режиме онлайн выясняем все подробности аварии.



Если вы стали очевидцем этого ДТП, напишите нам в личку нашей группы Вконтакте или на почту 76@rugion.ru.