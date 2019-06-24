Турист из Ярославля заблудился в ущелье под Геленджиком

В горах Краснодарского края заблудился 20-летний турист из Ярославля. Вместе с другом из Волгоградской области он гулял на природе до темноты, найти обратную дорогу в сумерках путешественники не смогли.

К счастью, телефоны у ребят ещё не успели разрядиться и туристы вызвали спасателей, отправив им данные о своём геоположении.

— В 23:30 на помощь заблудившимся выехали спасатели. Специалисты прошли по берегу моря около трех с половиной километров и достигли ущелья. Поднялись по нему на высоту 150 метров и обнаружили пострадавших, — рассказали в пресс-службе Геленджикского отряда «Кубань-СПАС».