Турист из Ярославля заблудился в ущелье под Геленджиком

Ярославец с другом гулял в горах до темноты и не смог найти обратную дорогу
Фото: «Кубань-СПАС» / Vk.com
В горах Краснодарского края заблудился 20-летний турист из Ярославля. Вместе с другом из Волгоградской области он гулял на природе до темноты, найти обратную дорогу в сумерках путешественники не смогли.
К счастью, телефоны у ребят ещё не успели разрядиться и туристы вызвали спасателей, отправив им данные о своём геоположении.
— В 23:30 на помощь заблудившимся выехали спасатели. Специалисты прошли по берегу моря около трех с половиной километров и достигли ущелья. Поднялись по нему на высоту 150 метров и обнаружили пострадавших, — рассказали в пресс-службе Геленджикского отряда «Кубань-СПАС».
Возвращали обратно туристов с помощью альпинистского снаряжения. Вся операция заняла шесть часов. Помощь медиков путешественникам не понадобилась.
Ярославским спасателям чаще приходится вызволять из разных ловушек маленьких детей. Например, сегодня мальчику выпиливали ногу из детской горки. А несколько дней назад пришлось спасать молодую маму, которая не могла выйти из ванной комнаты.