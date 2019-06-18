В Ярославской области неделю ищут 17-летнего подростка со шрамом

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Что рассказали родные мальчика
Не исключено, что мальчик может быть в Ярославле
Фото: ЯРОО поиск детей «ЯрСпас» / Vk.com
В Рыбинске уже неделю разыскивают 17-летнего подростка. Руслан Баталяхин пропал 11 июня. Ушёл из дома и не вернулся. Родные мальчика рассказали, что подали заявление в полицию. Где Руслан может находиться — понятия не имеют. Он никогда раньше не пропадал. Конфликтов в школе у Руслана не было.
К поискам подключились волонтёры. 16 июня они начали распространять ориентировки по улицам и социальным сетям.
— По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Особые приметы юноши: рост 170 сантиметров, русые волосы и карие глаза. У подростка есть отличительная особенность — шрам на ноге.
Руслан был одет в толстовку (спереди и сзади синяя, рукава серые, воротник — триколор), черную футболку с белой надписью, синие спортивные штаны и серые кроссовки. С собой подросток взял черный рюкзак.
Если вам известно, где может находиться Руслан, сообщите в полицию по телефонам 02, 112 или поисковикам на горячую линию 8 910 964-08-38.
Ещё одного человека ищут в Ярославской области. Александр Звонарёв пропал 10 июня. Очевидцы видели его с разбитым лицом.
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