В Ярославской области неделю ищут 17-летнего подростка со шрамом

В Рыбинске уже неделю разыскивают 17-летнего подростка. Руслан Баталяхин пропал 11 июня. Ушёл из дома и не вернулся. Родные мальчика рассказали, что подали заявление в полицию. Где Руслан может находиться — понятия не имеют. Он никогда раньше не пропадал. Конфликтов в школе у Руслана не было.



К поискам подключились волонтёры. 16 июня они начали распространять ориентировки по улицам и социальным сетям.

— По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

