«Могут вызывать отравление»: в Ярославской области будут искать тех, кто залил Волгу нефтепродуктами

— Утечка нефтепродуктов устранена, — пояснила главный специалист комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Надежда Кабакова. — Труба, из которой она произошла, затампонирована, территория отсыпана чистым песком. Слой песка, загрязненный нефтепродуктами, снят и вывезен для утилизации.

Битум на камнях в реке возле берега и радужные разводы на воде заметили местные жители. После этого чиновники заставили руководство предприятия чистить водоём.

Река Волга является объектом федерального экологического надзора, поэтому материалы обследования властям пришлось направить в управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям. Те должны найти виновника загрязнения экологии и наказать его.



Тем временем эксперты сообщили, насколько сильный урон нанесён водоёму и опасна ли река в этом месте теперь для людей.



— Вещества, входящие в состав битума, могут являться тератогенами и канцерогенами и вызывать отравление, но они малолетучи, а поэтому не представляют большой опасности для человека при нахождении вблизи подобных мест, — сообщила биолог Мария Тарасова. — Нежелателен контакт битума с кожей, так как он может содержать конденсированную ароматику. Большее беспокойство вызывает влияние разливов битума на экосистему водоема. Скорее всего, последствия будут негативными, как в случае с любыми подобными загрязнениями. Хотя битум не растворяется в воде, но может загрязнять почву, которая находится вблизи водоема.



В другом месте в Волге недавно тоже нашли огромные пятна от нефтепродуктов. Там ситуация намного хуже. Специалисты советуют людям в том месте даже близко не подходить к реке, чтобы не получить токсическую пневмонию.

