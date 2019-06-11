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Происшествия

На Центральном пляже Ярославля молодому мужчине стало плохо после купания

Спасатели оказали ему первую помощь и вызвали скорую

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Мужчину забрали на скорой

Фото: Центр гражданской защиты

Прошедшие выходные в Ярославле выдались жаркими, и спасаться от солнца многие жители отправились к водоёмам. Но большая разница температур может только навредить. После купания на Центральном пляже молодой мужчина внезапно почувствовал себя очень плохо.

— Он жаловался на внутренний жар, был очевиден и тремор конечностей, — рассказали в Центре гражданской защиты.

Мужчине вызвали скорую и оказали первую помощь — закутали в мокрое покрывало, приложили холод к голове и как могли отвлекали до приезда медиков. Молодого человека забрали на скорой с подозрением на сердечный приступ.

Из-за жары чувствовали себя плохо и пожилые люди. За выходные спасателям Центра гражданской защиты пришлось вскрыть шесть дверей в квартиры, в которых находились пожилые люди.

— Почувствовав себя плохо, они не смогли добраться до входных дверей, чтобы открыть их самостоятельно, — рассказали спасатели. — Пришлось спасателям использовать все свои навыки и проникать в квартиры с помощью специнструмента и даже через окна.

Несмотря на то, что температура воздуха в Ярославле в ближайшие дни немного спадёт, расслабляться не стоит. Жара выше климатической нормы ещё впереди. Как не стать жертвой теплового удара и что делать, если он случился.

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