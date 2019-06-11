На Центральном пляже Ярославля молодому мужчине стало плохо после купания

Прошедшие выходные в Ярославле выдались жаркими, и спасаться от солнца многие жители отправились к водоёмам. Но большая разница температур может только навредить. После купания на Центральном пляже молодой мужчина внезапно почувствовал себя очень плохо.



— Он жаловался на внутренний жар, был очевиден и тремор конечностей, — рассказали в Центре гражданской защиты.



Мужчине вызвали скорую и оказали первую помощь — закутали в мокрое покрывало, приложили холод к голове и как могли отвлекали до приезда медиков. Молодого человека забрали на скорой с подозрением на сердечный приступ.

