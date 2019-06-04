Нет и следа: под Рыбинском два месяца ищут загадочно пропавшего охотника

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Всеволод Рябинин ушёл в свой домик в лесу в начале апреля
82-летний дедушка ушёл в лес и пропал
В Рыбинском районе Ярославской области ровно два месяца ищут пропавшего 82-летнего Всеволода Рябинина. Он ушёл в свой домик в лесу на разведку, и с тех пор родные его не видели. Телефона при себе у него не было. По словам родных, дедушка планировал вместе с другом охоту в лесу во второй половине апреля.
Его сын Андрей рассказал, что 4 апреля папа сел в Рыбинске на автобус до деревни Шлыково. От неё Всеволод Иванович должен был пройти пешком до деревни Курганово и дальше зайти в лес.
— Его родной брат в 2011 году тоже пропал, когда отправился в этот лес на охоту. Ходят слухи, что в апреле прошлого года один охотник отправился туда на буране. Буран нашли, а охотника — нет. Люди там пропадают, как в Бермудском треугольнике, — рассказал Андрей.
Однако родные и волонтёры поискового отряда не сдаются, уже два месяца ведут поиски.
— Отряд прозвонил больницы Рыбинска, с момента пропажи Всеволод Иванович никуда не поступал. Отработаны ещё несколько свидетельств, расклеены объявления на вокзале в Ярославле, а также на улицах Добрынина, Чехова и Ленинградском проспекте в Ярославле, — сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт» о том, что сделано.
Сейчас волонтёры снова просят помощи у ярославцев и рыбинцев в поисках дедушки. Если вам что-то известно, позвоните на горячую линию отряда 8 800 700-54-52 (бесплатно по всей РФ).