Нет и следа: под Рыбинском два месяца ищут загадочно пропавшего охотника

В Рыбинском районе Ярославской области ровно два месяца ищут пропавшего 82-летнего Всеволода Рябинина. Он ушёл в свой домик в лесу на разведку, и с тех пор родные его не видели. Телефона при себе у него не было. По словам родных, дедушка планировал вместе с другом охоту в лесу во второй половине апреля.

Его сын Андрей рассказал, что 4 апреля папа сел в Рыбинске на автобус до деревни Шлыково. От неё Всеволод Иванович должен был пройти пешком до деревни Курганово и дальше зайти в лес.



— Его родной брат в 2011 году тоже пропал, когда отправился в этот лес на охоту. Ходят слухи, что в апреле прошлого года один охотник отправился туда на буране. Буран нашли, а охотника — нет. Люди там пропадают, как в Бермудском треугольнике, — рассказал Андрей.

